Yuridia conquista a 54 mil fans

“Las Cartas Sobre la Mesa Tour”

Invitados, homenajes y más de dos décadas de éxitos marcaron una noche decisiva

Yuridia volvió a demostrar el poder de convocatoria que ha construido a lo largo de más de dos décadas de carrera. Ante 54 mil asistentes que abarrotaron el Estadio GNP Seguros, la cantante sonorense inició “Las Cartas Sobre la Mesa Tour”, en una noche marcada por los grandes éxitos, las emociones y varias sorpresas.

El encuentro significó mucho más que el estreno de una nueva gira. Fue también una celebración de sus 21 años de trayectoria, desde aquella joven que conquistó al público en La Academia hasta convertirse en una de las voces femeninas más reconocidas de México.

Una cuenta regresiva y una propuesta visual inspirada en las cartas y el universo esotérico anticiparon la aparición de Yuridia, quien irrumpió en el escenario acompañada de bailarines, luces y efectos especiales.

“Tu pasado y tú” abrió el recorrido musical y, desde los primeros minutos, quedó claro que la noche sería un viaje entre el presente de la intérprete y aquellas canciones que la han acompañado durante más de dos décadas.

54 MIL VOCES PARA YURIDIA

Balada, pop, mariachi y regional mexicano convivieron durante una presentación concebida como un recorrido por las distintas facetas de la cantante. “Ángel”, “Ya te olvidé”, “Maldita primavera”, “Por salud mental”, “Basta ya”, “Amigos no por favor”, “Qué agonía” y “Sin llorar” formaron parte de una velada en la que 54 mil voces convirtieron el Estadio GNP Seguros en un enorme coro.

El concierto mostró también el momento artístico que atraviesa Yuridia. Lejos de permanecer únicamente ligada a los temas que marcaron sus primeros años, la cantante encontró en el regional mexicano una nueva etapa que amplió su propuesta y acercó su música a nuevas generaciones.

La producción estuvo a la altura de la celebración, con pantallas, bailarines, músicos, cambios de vestuario, efectos especiales y un segundo escenario que permitió a la intérprete acercarse a diferentes zonas del inmueble.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Yuridia recorrió parte de la plancha del estadio a bordo de un vehículo identificado como “La Patrona”, antes de continuar la fiesta desde un escenario colocado entre el público.

UNA NOCHE DE INVITADOS

Las sorpresas también llegaron en forma de duetos.

Edith Márquez apareció para compartir escenario con Yuridia y unir sus voces en “Mírame”. Ambas interpretaron además “Costumbres”, uno de los temas emblemáticos del repertorio popularizado por Juan Gabriel.

Más adelante llegó Josi Cuen, quien se sumó a la celebración para interpretar junto a Yuridia “Ya es muy tarde”, llevando nuevamente el espectáculo hacia los sonidos del regional mexicano.

Los homenajes ocuparon también un espacio especial. La sonorense recordó musicalmente a figuras que forman parte de la memoria popular latinoamericana e interpretó “No me queda más”, popularizada por Selena Quintanilla.

LAS CARTAS ESTÁN SOBRE LA MESA

El título de la gira parece funcionar también como una declaración.

Yuridia llega a este momento sin necesidad de borrar ninguna parte de su pasado. Por el contrario, reúne en un mismo escenario a la joven que conquistó al público con sus baladas, a la intérprete que convirtió el desamor en canciones multitudinarias y a la artista que encontró una nueva identidad dentro de la música mexicana.

Tras sus presentaciones en la capital del país, “Las Cartas Sobre la Mesa Tour” continuará su recorrido por diferentes ciudades de México durante los próximos meses.

Además, la cantante prepara nueva música. “Eres mi nada”, uno de los temas presentados durante esta etapa, formará parte de su próximo material discográfico, previsto para 2027.

El Estadio GNP Seguros fue así mucho más que una fecha en su calendario: 54 mil personas fueron testigos de una noche que resumió 21 años de carrera.

Las cartas están sobre la mesa y Yuridia dejó una muy clara: su voz sigue jugando fuerte.