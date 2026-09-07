Cuestión de alianzas

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

En el tema de las alianzas entre partidos políticos nada está escrito, todavía.

Se avanza en la configuración de una alianza entre priista y panistas, pero no será total. Lo harán de acuerdo a las posibilidades de victoria que puedan tener en cada uno de los estados, principalmente en el rubro de gubernaturas.

Los otros que hablan de alianza son Morena y sus rémoras del PT y Verde, que con un apetito voraz quieren más posiciones de candidatos a gobernadores.

En ese sentido, Morena no cede y busca que sus aliados se sumen a los aspirantes que ellos propongan, lo que mantiene resistencias entre sus aliados.

Por lo pronto, en San Luis Potosí, los verdes no transitan con Morena, por lo que ya tienen su propia candidata en la persona de la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, y quien marcha adelante en todo tipo de encuestas.

Por eso, la dirigencia de Morena concluyó que las alianzas entre los tres partidos se fijarán para los restantes 16 estados,

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues las dirigencias del Partido Verde y del Trabajo se insubordinan y quieren que algunos de los prospectos que presentaron en el registro de aspirantes para la defensa de la cuarta transformación y la democracia, sean apoyados por el partido madre.

Las dirigencias del PT y del Verde no están de acuerdo con las nominaciones que realizó Morena en tres de los cinco estados en que ya propuso a sus defensores de la cuarta transformación. Aguascalientes y Sinaloa, entidades en las que ya develaron los nombres de quienes serán sus candidatas en la elección de 2027.

En los restantes tres estados, tanto verdes como los del trabajo no quedaron conformes con los nombres de Rosí Bayardo (Colima), Pablo Gutiérrez Lazarus (Campeche) y Santiago Nieto (Querétaro) y pugnan para que Morena se sume a los militantes del PT y Verde, respectivamente.

Para la dirigencia del PT, varios de sus militantes tienen una gran presencia en, cuando menos, seis estados en los que aseguran una gran presencia.

Baja California es uno de ellos, donde registraron a la ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero; en Baja California Sur, Christian Agúndez, alcalde con licencia de Los Cabos, y Colima, con Joel Padilla Peña, son sus propuestas.

Campeche presenta a Gerardo Sánchez Sansores, Nuevo León, con Jesús Elizondo y Zacatecas, donde la senadora Geovanna Bañuelos, se muestra como opción.

Por el lado del Partido Verde, además de Ruth González Silva, la dirigencia partidista cree en Manuel Cota, Baja California Sur; Ricardo Astudillo, de Querétaro; Virgilio Mendoza, de Colima; Jasmine Bugarín y Carlos Puente, en Zacatecas.

De la decisión que tomen los dirigentes de Morena sobre aprobar o rechazar algunas de estas propuestas definirá la eventual alianza entre los partido aliancistas que trabajando conjuntamente consiguieron la victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Sorprendió la airada reacción de la presidenta Sheinbaum durante el resumen de su II Informe Presidencial, presentado en Colima. La forma en que se dirigió a los pescadores que protestaban molestó a muchos de los ahí presentes. Todo lo que resta del mes de septiembre, la Presidenta seguirá con sus giras a los estados.

ramonzurita44@hotmail.com

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