El Senado de la República avanza en reformas prioritarias: Ignacio Mier

Señala que este mes se discutirán las propuestas sobre inversión extranjera

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, informó que las y los legisladores avanzan en la construcción de los dictámenes de diversas iniciativas prioritarias, que serán discutidas y, en su caso, aprobadas por el Pleno durante el actual periodo ordinario.

En entrevista, el Senador destacó que están por concluir las mesas de trabajo destinadas a enriquecer el dictamen de la iniciativa que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio. Además, indicó que el Senado trabaja en el análisis de las reformas relativas a la propiedad industrial y sobre inversión extranjera.

Ignacio Mier subrayó que el Senado permanecerá atento a la recepción de la minuta en materia de doble nacionalidad, una vez que sea remitida por la Cámara de Diputados.

Estimó que será hacia la última semana de septiembre cuando se podrían discutir los proyectos en materia de feminicidio, propiedad industrial e inversión extranjera.

Respecto de la integración de las comisiones legislativas, el legislador aseguró que se dará cumplimiento estricto a lo establecido en el Reglamento del Senado de la República. “La distribución de las presidencias de comisiones corresponde a los grupos parlamentarios, de acuerdo con el peso que cada uno de ellos tiene dentro de la Cámara”, explicó.

En el caso del Grupo Parlamentario de Morena, refirió que se llevará a cabo una reasignación de presidencias, una vez que se defina cuántos senadores que solicitaron licencia se reincorporarán a sus funciones, asunto que podría concretarse la cuarta semana de septiembre.