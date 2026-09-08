Vendedores de banderitas anuncian festejos patrios antes que el calendario

Llegan desde mediados de agosto

Los comerciantes que llegan anticipadamente provienen principalmente de Puebla

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En Cancún, las banderitas anuncian septiembre antes que el calendario, desde mediados de agosto, vendedores comenzaron a instalarse con mercancía tricolor en distintos puntos de la ciudad incluso en plazas comerciales.

La mercancía llega de fuera, los comerciantes que se instalaron este año provienen principalmente de Puebla, llegan con anticipación y permanecen durante la temporada previa al 15 de septiembre.

En Cancún, los vendedores se concentran principalmente en la zona centro, donde ofrecen las banderas que terminan en casas, automóviles y escritorios, además de otros artículos para las fiestas patrias.

El Ayuntamiento de Benito Juárez mantiene para 2026, alrededor de 28 permisos temporales, cada uno con vigencia de un mes, para vender banderas, adornos, artesanías y otros productos relacionados con las celebraciones.

Y el negocio no termina en una bandera, los carritos también llevan cornetas, rehiletes, sombreros, vestidos de adelita, muñecos, matracas y juguetes, una mercancía diseñada para que septiembre se compre completo.

Una temporada corta, pero muy concentrada

La oportunidad comercial tiene fecha de caducidad, los permisos duran un mes y la actividad está pensada para aprovechar la demanda que aumenta conforme se acerca el 15 de septiembre.

El mercado potencial tampoco es pequeño, 74% de los mexicanos celebra de alguna manera el 15 de septiembre, según Profeco, una fecha que convierte los colores nacionales en mercancía de temporada.

Para esos comerciantes, Cancún representa una plaza temporal por la que vale la pena desplazarse, aún cuando líder tianguistas en Cancún, como Paloma Ortega reportaban caídas de hasta 50% en ventas, con 30% de vendedores dejando de instalarse entre semana para buscar otros ingresos por la competencia foránea.

Así, esas pequeñas banderas que aparecen en los cruceros y calles de Cancún esconden un negocio de apenas unas semanas, comerciantes que viajan desde Puebla, consiguen un permiso, llenan un carrito de colores y apuestan a que el orgullo patrio alcance para pagar el viaje.

El Ayuntamiento de Benito Juárez mantiene para 2026, alrededor de 28 permisos temporales, cada uno con vigencia de un mes, para vender banderas, adornos, artesanías y otros productos relacionados con las celebraciones.