Aún esperan solución a las fallas eléctricas en José María Morelos

La CFE sigue sin cumplir

Continúan los cortes intermitentes de nergía y variaciones de voltaje, denuncian

Por redacción DIARIOIMAGEN

José María Morelos. – En comunidades de este municipio persiste la expectativa de que los trabajos emprendidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logren resolver las constantes fallas en el suministro de energía. Desde hace semanas, brigadas de la dependencia realizan labores tras los reclamos ciudadanos por los cortes intermitentes y variaciones de voltaje.

La gestora vecinal Erika Alejandra Dzul Crespo explicó que las familias han sufrido daños en electrodomésticos debido a los apagones repentinos. “Esperemos en Dios que los trabajos que están realizando ahorita los de la comisión pues sí tengamos una solución”, expresó.

Habitantes de comunidades como San Felipe y Candelaria continúan reportando problemas de electricidad, aunque confían en que las gestiones realizadas —incluidas firmas y reclamos formales ante la CFE— permitan una respuesta definitiva.

Dzul Crespo subrayó que la energía eléctrica es tan esencial como el agua en los hogares, por lo que la atención de la comisión resulta indispensable. La expectativa es que las labores en curso garanticen un servicio estable y seguro para las familias de la cabecera municipal y las localidades.