Marina intensifica combate al sargazo, ahora, mar adentro

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

– Reconocen la gravedad de este fenómeno natural en el estado

La batalla contra el sargazo en Quintana Roo ha dejado de centrarse únicamente en las playas. La Secretaría de Marina intenta ahora un cambio de rumbo: interceptar la macroalga en altamar antes de que se convierta en un problema turístico y ambiental en la franja costera del Caribe mexicano.

El nuevo modelo se apoya en monitoreo satelital, barreras de contención y recolección directa en el mar. En tierra, la apuesta son las llamadas ventanas de playa, segmentos específicos donde se concentran brigadas de limpieza para mantener accesibles ciertos tramos del litoral.

Desde 2019, las operaciones contra el sargazo se han mantenido de forma permanente. Sin embargo, la magnitud de los arribos ha superado la capacidad instalada: tan solo en lo que va de 2026 se han retirado más de 123 mil toneladas, cifra récord frente a las 92 mil toneladas del año anterior.

Los municipios de Tulum y Othón P. Blanco han registrado los mayores recales, mientras que brigadas navales y grupos de recolección emergente trabajan en coordinación con autoridades locales para retirar la macroalga de manera manual y mecánica.

La Marina presume un despliegue de 11 buques sargaceros costeros, un sargacero oceánico, dos anfibios, 18 embarcaciones menores y más de 13 mil metros de barreras. A ello se sumará el buque Sargassum, que elevará la capacidad de recolección diaria de 627 a mil 227 toneladas.

El Gobierno federal proyecta además una inversión superior a 2,600 millones de pesos para adquirir nuevas embarcaciones, instalar un sistema de alerta temprana y construir un muelle en Puerto Juárez.

La delimitación de zonas prioritarias busca recuperar con rapidez espacios costeros y reducir el impacto visual en áreas turísticas. Sin embargo, también refleja la dificultad de mantener todo el litoral libre de sargazo: la estrategia consiste en elegir qué playas se limpian primero, más que en resolver el problema de raíz.

El plan oficial incluye proyectos para aprovechar el sargazo como materia prima en procesos industriales y de reciclaje. La intención es transformar un pasivo ambiental en oportunidad económica, con participación de dependencias federales, gobiernos locales, iniciativa privada y sector hotelero.

Aunque las cifras de recolección muestran capacidad operativa, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿podrá la estrategia evitar que cada temporada el sargazo vuelva a convertirse en emergencia turística? Después de siete años de operaciones, el desafío ya no es demostrar que puede recogerse, sino contenerlo antes de que llegue a las playas.

Policías detenidos por desaparición forzada

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reveló un caso que golpea directamente a las corporaciones de seguridad: cuatro policías, tres municipales y uno estatal, fueron arrestados por su presunta participación en delitos de desaparición forzada, abuso de autoridad y robo de vehículo.

Los detenidos —José Gerardo “N”, Ángel Israel “N”, José Rogelio “N” y Ana Karen “N”— habrían estado implicados en la desaparición de tres jóvenes ocurrida la madrugada del 29 de agosto en el Boulevard Bahía. De acuerdo con las investigaciones, uno de los muchachos fue entregado a un grupo criminal, mientras que los otros dos fueron liberados horas después. El tercero apareció golpeado la noche del 31 de agosto.

El fiscal Raciel López Salazar fue contundente: “No vamos a tolerar a ninguna autoridad que abuse, mucho menos que sea cómplice de grupos delincuenciales”. Los cuatro policías quedaron bajo prisión preventiva y fueron puestos a disposición del juez de Control, quien determinará su situación jurídica.

La acusación es grave: podrían enfrentar penas superiores a 50 años de cárcel si se les encuentra responsables.

La captura se logró gracias al trabajo conjunto de la Policía de Investigación con las Secretarías de Seguridad Ciudadana estatal y municipal. El caso expone la vulnerabilidad de las instituciones frente a la infiltración del crimen organizado y la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno.

Cancún diversifica su turismo con deporte

La ciudad ha encontrado en los eventos deportivos y culturales una vía para ampliar su oferta turística más allá del tradicional sol y playa. Durante 2026, competencias internacionales, festivales gastronómicos y encuentros de bienestar han generado movimiento económico y atraído tanto a visitantes como a residentes.

Uno de los ejemplos más visibles fue HYROX Cancún 2026, celebrado en marzo en Malecón Tajamar, donde más de 10 mil atletas de 16 países se dieron cita y provocaron la llegada de unos 30 mil visitantes. A ello se sumó el Cancún Fut Fest, instalado durante el Mundial de Futbol, que reunió a más de 58 mil asistentes y dejó una derrama superior a 3.7 millones de pesos para comerciantes locales.

La agenda también incluyó la primera edición del Wellness Fest, con actividades de running, ciclismo, box y barre, que reunió a más de 500 personas y dio visibilidad a proyectos locales de salud y acondicionamiento físico.

En el terreno gastronómico, Cancún estrenó la Festa della Pizza, organizada para estrechar lazos con Nápoles y fortalecer la oferta culinaria del destino. Además, el torneo Mar y Vino 2026 combinó golf y gastronomía en El Tinto Country Club, mientras que la XII Copa Cancún de Baloncesto convocó a más de 150 equipos nacionales e internacionales.

La Secretaría de Turismo estatal respalda esta agenda que mezcla deporte, gastronomía, bienestar y entretenimiento. El objetivo es claro: diversificar la economía turística, generar ocupación en hoteles y restaurantes, y consolidar la imagen de Cancún como sede de encuentros internacionales.