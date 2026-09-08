Estudiantes mexicanos, los más bajos de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

México se ubicó en los lugares 63 en matemáticas, 53 en lectura y 64 en ciencias dentro de la evaluación realizada en 91 países y economías, y destacó particularmente el desempeño en matemáticas, con 388 puntos, siete menos que en la edición anterior conforme los resultados de México en la más reciente evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), lo que evidencia un preocupante rezago educativo.

Los resultados promedio de 2025 en México fueron inferiores a los de 2022 en matemáticas, y prácticamente iguales a los de 2022 en lectura y ciencias.

En ciencias, los resultados se han mantenido estables a lo largo de todas las evaluaciones PISA, con fluctuaciones mínimas y no significativas. Sin embargo, en lectura y matemáticas, los resultados más recientes son inferiores a los observados entre 2009 y 2018. No obstante, al considerar la expansión de la educación secundaria a poblaciones previamente marginadas, los resultados se ven algo más positivos.

De hecho, entre 2015 y 2025, el número de jóvenes de 15 años elegibles para realizar la prueba PISA aumentó más rápidamente que la población total de jóvenes de 15 años en México. Esto sugiere que la matrícula en la escuela secundaria aumentó de manera constante con el tiempo.

También sugiere que el aparente descenso en los resultados de PISA está, en parte, vinculado a la integración de más jóvenes de 15 años de poblaciones marginadas en el sistema escolar, y que los resultados de PISA para los estudiantes restantes, más aventajados —aquellos cuya situación no cambió como resultado de la expansión educativa— disminuyeron menos de lo que sugieren las simples comparaciones de las puntuaciones medias a lo largo del tiempo.

Durante el período más reciente (de 2022 a 2025), la brecha entre los estudiantes con mejores calificaciones (el 10 % con las puntuaciones más altas) y los estudiantes con peores calificaciones (el 10 % con las puntuaciones más bajas) no cambió significativamente en matemáticas y ciencias, mientras que se redujo en lectura.

En comparación con 2015, la proporción de estudiantes con bajo rendimiento (que obtuvieron una puntuación inferior al Nivel de Competencia 2) aumentó en 13 puntos porcentuales en matemáticas; aumentó en ocho puntos porcentuales en lectura; y no cambió significativamente en ciencias.

¿Cómo se compara México?

Los estudiantes en México obtuvieron puntuaciones inferiores al promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias.

En México, un porcentaje menor de estudiantes que el promedio de los países de la OCDE obtuvo un rendimiento sobresaliente (nivel 5 o 6) en al menos una asignatura. Asimismo, un porcentaje menor de estudiantes que el promedio de los países de la OCDE alcanzó un nivel mínimo de competencia (nivel 2 o superior) en las tres asignaturas.

En la resolución de problemas computacionales, la puntuación media de los estudiantes en México fue inferior a la media de la OCDE.

En detalle, más de 760 mil estudiantes realizaron la prueba PISA de ciencias, matemáticas y lectura en 2025 en 91 países y economías, lo que representa a unos 33 millones de jóvenes de 15 años en todo el mundo. Los mejores resultados en PISA 2025 en estas tres áreas fueron para las jurisdicciones chinas de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang, y Singapur. Además, Estonia, Japón, Corea, Macao (China), Taipéi Chino y el Reino Unido se encontraban entre los 10 mejores sistemas educativos.

El rendimiento general de los países de la OCDE disminuyó, con los niveles promedio más bajos jamás observados en ciencias, lectura y matemáticas.

Sin embargo, se han producido algunas mejoras; por ejemplo, entre los países de la OCDE, Costa Rica, la República Eslovaca, Turquía y el Reino Unido han visto aumentos en las puntuaciones de ciencias desde 2022. Las puntuaciones generales de lectura experimentaron descensos particularmente pronunciados en los últimos tres años, incluso en habilidades que son cruciales en la era de la IA: evaluar información, establecer conexiones entre múltiples fuentes y pensar críticamente sobre lo que leemos.

Los casos de «lectura apresurada» —en los que los estudiantes leen rápido pero de forma imprecisa— casi se duplicaron, alcanzando el 9% entre 2018 y 2025.

Los resultados de PISA revelan un panorama desigual del desempeño educativo, con resultados de aprendizaje que se estancaron o continuaron disminuyendo en muchos países. En ciencias, el principal foco de PISA 2025, las puntuaciones promedio disminuyeron ligeramente en los países de la OCDE entre 2015 y 2025, mientras que se mantuvieron estables en general en otros países y economías.

En matemáticas, las puntuaciones promedio cayeron 22 puntos entre 2015 y 2025 en la OCDE, y el desempeño también disminuyó entre los países que no son miembros de la OCDE. La lectura registró la caída más pronunciada, con puntuaciones que disminuyeron 28 puntos en los países de la OCDE y 16 puntos en otros países y economías entre 2015 y 2025.

La relación entre el uso de la IA y el rendimiento estudiantil es compleja y varía según cómo y para qué la utilicen los estudiantes. Los datos de PISA muestran que los estudiantes que usan IA para tareas escolares específicas, como resumir textos, redactar o investigar, obtienen puntuaciones más bajas en ciencias que los que no la usan.

En estos casos, los estudiantes que no usan IA superan a los que sí la usan, en promedio, por unos 20 puntos, lo que equivale a estar aproximadamente un año por delante de sus compañeros. Sin embargo, los usuarios semanales de IA para fines generales obtienen resultados de rendimiento similares a los de quienes no la usan. Los estudiantes que usan IA regularmente para fines generales y tienen oportunidades de aprendizaje en la escuela para desarrollar habilidades de alfabetización en IA tienden a obtener puntuaciones ligeramente más altas en ciencias. No obstante, estas oportunidades son más comunes entre los estudiantes con mayores ventajas socioeconómicas, lo que conlleva el riesgo de una creciente brecha en el uso de la IA.

Los estudiantes viven en entornos donde abunda la información procedente de fuentes poco fiables, a menudo es difícil de distinguir de la información fidedigna. En este contexto, no basta con que los estudiantes apoyen la verificación de datos en abstracto.

También necesitan aprender cuándo y cómo sopesar la evidencia, cuestionar las afirmaciones intuitivas y evaluar la fiabilidad de los distintos tipos de información. En promedio, en los países de la OCDE, menos de la mitad de los estudiantes (46 %) declaró verificar la credibilidad de las fuentes de información y confiar más en la evidencia científica que en el sentido común.

Por el contrario, el 37 % declaró verificar las fuentes, pero confiar en el sentido común, mientras que el 11 % declaró confiar en la evidencia científica sin verificar las fuentes. Otro 5 % declaró no verificar las fuentes ni priorizar la evidencia científica. Esto sugiere que una gran proporción de jóvenes de 15 años puede ser vulnerable a la desinformación.

Preparar a los jóvenes para prosperar y liderar en un mundo en constante cambio requiere más que una sólida formación académica. A medida que el aprendizaje permanente, la actualización y la reconversión de habilidades adquieren mayor importancia, los estudiantes necesitan la motivación, la autonomía y las estrategias de aprendizaje que les permitan responsabilizarse de su propio aprendizaje a lo largo de su vida. Los resultados de PISA 2025 demuestran que estas dimensiones de la participación no solo se asocian positivamente con el rendimiento estudiantil, sino que también se refuerzan mutuamente.

Esta relación se refleja también en las tendencias recientes: en muchos sistemas educativos, los retrocesos en el rendimiento académico han coincidido con una menor participación de los estudiantes.

El informe destaca además que los estudiantes tienen más probabilidades de éxito cuando sienten que pertenecen a un grupo, valoran el papel de la escolarización y aprenden en entornos seguros, de apoyo y con recursos suficientes.

Las relaciones sólidas con las familias y los docentes también desempeñan un papel fundamental para fomentar tanto la participación como el éxito académico. En conjunto, estos hallazgos subrayan la necesidad de que los sistemas educativos adopten un enfoque holístico del aprendizaje, que valore tanto la competencia como la participación, y que garantice que todos los estudiantes cuenten con el apoyo, las oportunidades y los recursos necesarios para alcanzar su máximo potencial dentro y fuera del ámbito escolar; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

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