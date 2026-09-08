Amplían el Centro de Autismo de Chetumal para dar atención de calidad a más personas

Optimizan y adecúan uso de nstalaciones y recursos

-Con una visión humanista, el gobierno Mara Lezama fortalece la atención integral a niñas, niños y adolescentes con esta enfermedad

Chetumal.- Para ampliar la cobertura de atención, optimizar y adecuar el uso de las instalaciones y recursos existentes, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, encabezaron la reinauguración del Centro de Autismo Zona Sur, donde develaron una placa conmemorativa y recorrieron las áreas de atención.

“Lo que hacemos en este gobierno humanista con corazón feminista tiene sentido; somos un gobierno que ve en esta rehabilitación, en este enchulamiento, más allá que una inversión; ve seres humanos, nombres y apellidos que vienen aquí a ser la mejor versión de sí mismos, a tener más oportunidades para desarrollar sus talentos”, expresó la titular el Ejecutivo ante la presencia de madres, padres de familia, así como quienes con amor ofrecen sus servicios en este Centro.

Antes de develar la placa conmemorativa y recorrer, junto con Verónica Lezama, las instalaciones, la Gobernadora refirió que este Centro ha brindado atención integral a más de mil 016 niñas, niños y adolescentes, entre evaluación, diagnósticos, tratamientos terapéutico, así como acompañamiento permanente.

Añadió que actualmente se tienen 232 usuarias y usuarios, y las solicitudes han aumentado hasta un 50% y detrás de cada solicitud hay una familia esperando respuesta.

Durante la ceremonia se informó que el trabajo en este Centro se desarrolla bajo un enfoque interdisciplinario que promueve el desarrollo de habilidades, la inclusión social y una mejor calidad de vida para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias, fortaleciendo a Quintana Roo como referente nacional en materia de atención pública, inclusión, integración y apoyo a la neurodiversidad.

Como parte de este enfoque integral, el Centro de Autismo también desarrolla actividades dirigidas a padres, madres y cuidadores primarios, reconociendo su papel fundamental dentro del proceso terapéutico.

Se anunció que en relación con el Nuevo Modelo de Atención Escalonada por Bloques y Resultados, inicia en este mes la migración progresiva, que contempla conservar los grupos que ya se encuentran conformados y que son clínicamente funcionales, así como reorganizar las terapias individuales de usuarios en modalidad combinada para incrementar, cuando sea clínicamente viable, la práctica grupal.

Impulsan debate nacional sobre tecnología y educación

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, clausuraron el Foro Regional Sur-Sureste “La vida frente a la pantalla, el impacto de los dispositivos digitales en las juventudes mexicanas”, celebrado en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.

El objetivo fue generar un espacio de deliberación entre el sector público, la academia y organismos nacionales e internacionales, para posicionar en la agenda pública los impactos que tiene el uso de los dispositivos móviles, de las redes sociales y de la inteligencia artificial en la salud mental, el desarrollo humano y la calidad de vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El Foro Regional Sur-Sureste, organizado conjuntamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), forma parte de una estrategia nacional de seis foros regionales orientados al análisis del impacto de las tecnologías digitales en el aprendizaje, la salud mental y el bienestar de las nuevas generaciones.

El encuentro contó con un aforo previsto de 700 personas, con participación del sector público, la academia y organismos nacionales e internacionales.

Participaron instituciones que forman parte del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES, integrado por 47 instituciones de educación superior: 20 institutos tecnológicos, 24 universidades y 3 centros de investigación, con presencia en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Durante la jornada se abordó el impacto de los dispositivos móviles, las redes sociales y la inteligencia artificial en la salud mental, el desarrollo humano y la calidad de vida de las juventudes.