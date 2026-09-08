Nadie nos arrebatará la convicción transforma a Q. Roo: Mara Lezama

“El cambio ya nadie lo para”

“Existe una “guerra política articulada por la derecha conservadora” y alimentada por ambiciones personales”, señala

Mara Lezama Espinosa resaltó en su Cuarto Informe de Gobierno que la transformación de Quintana Roo ha sido posible con el respaldo y la coordinación del Gobierno de México, primero con Andrés Manuel López Obrador y actualmente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que permitió desarrollar la mayor inversión de la historia estatal en proyectos estratégicos de infraestructura y ampliar los programas sociales.

La gobernadora advirtió que la consolidación de este cambio histórico ha generado resistencias de quienes buscan desacreditar a su administración y los resultados alcanzados, al señalar que existe una embestida orientada también a debilitar las bases populares del proyecto de transformación.

“Al consolidarse este cambio histórico en Quintana Roo incomoda profundamente a los privilegios del pasado y a quienes se sienten con el derecho de imponerse sobre las mayorías”, afirmó la gobernadora, quien sostuvo que existe una “guerra política articulada por la derecha conservadora”, pero también alimentada por ambiciones personales y cálculos anticipados que pretenden poner en riesgo la unidad del movimiento.

Frente a ello, Mara Lezama aseguró que el proyecto de transformación de Quintana Roo no pertenece a grupos ni a intereses individuales, sino al pueblo y a las conquistas sociales alcanzadas durante estos cuatro años.

“Que les quede bien claro tanto a los adversarios de siempre, como a los simuladores de ocasión: no nos van a detener ni nos van a arrebatar la convicción de seguir transformando a Quintana Roo. El cambio iniciado en Quintana Roo, ya nadie lo para”, expresó.

La gobernadora sostuvo que, vengan de donde vengan las resistencias, su administración responderá con trabajo, convicción, unidad y lealtad al pueblo, porque “el mandato del pueblo es sagrado y trasciende cualquier disputa” y el compromiso con la justicia social permanecerá inquebrantable.

Afirmó que la siguiente etapa será consolidar lo construido y continuar abriendo caminos para que el bienestar llegue a más comunidades, con nuevas escuelas, atención a la salud, protección del territorio, mayores oportunidades para las mujeres y las juventudes y una política permanente de justicia social.