Llamado a sumar esfuerzos para protección del manatí del Caribe

Arranca la XII Semana Estatal del Manatí

Actividades de educación ambiental, divulgación y participación ciudadana

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Con un llamado a sumar esfuerzos para proteger al manatí del Caribe y conservar los ecosistemas que hacen posible su supervivencia, autoridades estatales dieron el banderazo de inicio de la XII Semana Estatal del Manatí, una jornada que reunirá actividades ambientales, educativas, culturales y de divulgación dirigidas a niñas, niños, jóvenes y familias de Quintana Roo.

Como parte de las acciones impulsadas por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), encabezada por Óscar Rébora Aguilera, inició esta celebración con la Feria Ambiental “Unidos por el Manatí”, realizada en las instalaciones del Planetario Yook’ol Kaab de Chetumal.

La XII Semana Estatal del Manatí representa uno de los principales espacios de sensibilización ambiental en torno a esta emblemática especie marina y contempla diversas actividades para personas de todas las edades, con el objetivo de acercar a la sociedad al conocimiento de la biodiversidad y fomentar una mayor participación en su conservación.

Durante el evento inaugural, estudiantes de la escuela primaria “Kohunlich” participaron en actividades lúdicas, didácticas e interactivas para conocer la biología del manatí, su importancia ecológica, las amenazas que enfrenta y las acciones necesarias para proteger su hábitat.

El banderazo de inicio de la XII Semana Estatal del Manatí fue encabezado por el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera; el titular del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Javier Carballar Osorio; el procurador de Protección al Ambiente, Alonso Fernández Lemmen Meyer; el subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas; el director de Cultura Hídrica de la CAPA, Joel Chi Chan, y el director de Ecología y Medio Ambiente del municipio, Hugo Silva Solórzano.

“La Feria Ambiental que hoy inauguramos tiene precisamente ese propósito: que nuestras niñas y niños puedan aprender jugando, preguntando, experimentando y participando”, expresó Rébora Aguilera.

El titular de la SEMA destacó que la conservación del manatí requiere del compromiso de instituciones, especialistas y ciudadanía, por lo que la XII Semana Estatal del Manatí busca generar espacios de aprendizaje y reflexión sobre la responsabilidad colectiva de proteger los recursos naturales de Quintana Roo.

Durante la Feria Ambiental, las y los estudiantes recorrieron diferentes mesas lúdicas atendidas por instituciones y especialistas, donde pudieron conocer de manera directa las características del manatí y la importancia de conservar los cuerpos de agua, humedales y sistemas costeros que forman parte de su hábitat.

Conmemoran Día Mundial de las Aves Playeras en Cozumel

Como parte de las acciones de educación ambiental y conservación que impulsa la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), llevó a cabo una jornada de observación en el Parque Ecoturístico Punta Sur para conmemorar el Día Mundial de las Aves Playeras, el pasado 6 de septiembre, fecha que busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de proteger a estas especies y los hábitats de los que dependen.

Al dar la bienvenida a las y los participantes, el subdirector de Punta Sur, Héctor González Cortés, destacó que este tipo de actividades permiten acercar a la comunidad al patrimonio natural de la isla y fortalecer el compromiso colectivo con su conservación y agregó que conocer la biodiversidad que nos rodea es el primer paso para valorarla y protegerla. Punta Sur es un sitio privilegiado para la observación de aves y para comprender la importancia de los ecosistemas costeros en el equilibrio ambiental”, señaló.

La actividad fue guiada por, la manejadora de recursos naturales, Paulina Sabido, quien condujo el recorrido de observación e interpretación ambiental, compartiendo información sobre las especies registradas en la zona, sus comportamientos, rutas migratorias y la relevancia de los humedales, playas y manglares como espacios indispensables para su supervivencia.

Durante la jornada, las y los asistentes identificaron 22 especies, entre las principales las aves playeras como el Playero Blanco, el Pihuiui, Chorlo Pico Grueso y otras como el flamenco, águila pescadora y la garza pico de canoa. También conocieron los desafíos que enfrentan debido a factores como la pérdida de hábitat, la contaminación y los efectos del cambio climático, reflexionando sobre las acciones que cada persona puede realizar para contribuir a su conservación.

Al respecto, la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, dijo que la protección del patrimonio natural requiere de la participación activa de la sociedad y de esfuerzos coordinados entre instituciones y ciudadanía, como lo promueve la gobernadora Mara Lezama Espinosa en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la construcción de comunidades más participativas, conscientes y comprometidas con el cuidado de los recursos naturales, como base para generar bienestar y prosperidad compartida.

Las aves playeras cumplen una función fundamental en los ecosistemas costeros y son consideradas indicadores de la salud ambiental de playas, lagunas y humedales, por ello, la FPMC mantiene programas permanentes de educación ambiental que fomentan el conocimiento, la valoración y la conservación de la biodiversidad que distingue a Cozumel.

La jornada de sensibilización ambiental en torno l manatí contempla diversas actividades para todas las personas con el objetivo de acercar a la sociedad al conocimiento de la biodiversidad y fomentar su conservación.