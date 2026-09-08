Estiman que afluencia turística en Holbox caerá hasta un 35%

Cierra verano con baja ocupación

Una percepción negativa generada por el sargazo afecta a la isla

Por redacción DIARIOIMAGEN

Holbox.- Tras cerrar el verano con un 75 por ciento de ocupación hotelera, la isla de Holbox se prepara para un descenso marcado en septiembre, cuando se estima que la afluencia caerá hasta un 35 por ciento. El fenómeno, lejos de ser alarmante, responde al comportamiento habitual de los destinos del Caribe durante la temporada baja.

Christian Stenta, presidente de la Asociación de Hoteles de Holbox, señaló que la percepción negativa generada por el sargazo en el Caribe mexicano ha afectado injustamente a la isla, pese a que sus playas no sufren este recale. “Mucha gente cree que Holbox e Isla Mujeres padecen lo mismo que el resto de la costa”, lamentó.

El sector hotelero aprovechará la baja afluencia para otorgar vacaciones al personal y preparar la infraestructura de cara al repunte previsto entre noviembre y mayo. La asociación, que agrupa a 50 hoteles, ya reporta reservas agotadas del 27 de diciembre al 3 de enero de 2027, lo que anticipa una temporada invernal sólida.

Aunque factores externos como la crisis geopolítica en Medio Oriente, el encarecimiento de combustibles y la falta de asientos aéreos han complicado la llegada de visitantes, la dirigencia empresarial descarta un escenario catastrófico. La estrategia apunta a mantener la plantilla laboral lista y reforzar la comunicación sobre la verdadera situación de Holbox, donde el sargazo no representa un problema.

Basura en playas de Cancún: 48 mil toneladas en 2026

Las playas de Cancún acumulan ya 48 mil toneladas de basura en lo que va del año, una cifra que representa el 68.5% de todo lo recolectado en 2025. El encargado de despacho de la Dirección de Servicios Públicos de Benito Juárez, Arturo Javier Quintero Díaz, explicó que el volumen de desperdicios se dispara durante las temporadas vacacionales, cuando la afluencia turística duplica la cantidad de desechos.

En 2025 se recogieron 70 mil toneladas, mientras que este año, en agosto, se alcanzó el registro de 48 mil. “El incremento es menor, pero sigue siendo considerable”, señaló el funcionario.

Las playas más afectadas son Delfines y Marlin, por su tamaño y concurrencia. En contraste, se reporta una disminución del 30% en colillas de cigarro y envases de vidrio rotos, gracias a la presencia constante del personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Los módulos de control instalados en los accesos, que operan de 8:00 a 17:00 horas, informan a los bañistas sobre la prohibición de ingresar con cigarrillos o envases de vidrio. Esta estrategia, sumada a la vigilancia diaria, ha sido clave para reducir el impacto ambiental.

La conclusión es que, aunque el volumen de basura sigue siendo elevado, las medidas preventivas y la presencia de brigadas han permitido contener parte del problema y generar conciencia entre los visitantes.

Aunque factores externos como la crisis en Medio Oriente, el encarecimiento de combustibles y la falta de asientos aéreos han complicado la llegada de visitantes, empresarios descartan un escenario catastrófico.