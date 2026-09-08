Cae 50 por ciento la venta de inmuebles en Cozumel

De las peores rachas en los últimos años

Advierte AMP sobre impacto en construcción y mercado extranjero

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel. El mercado inmobiliario de Cozumel atraviesa una de sus peores rachas en los últimos años. De acuerdo con Fernando Heredia Molina, fundador y expresidente de la AMPI en la isla, las ventas de propiedades se desplomaron hasta un 50% en los últimos 12 meses, reflejo de una “sobreoferta” frente a una demanda cada vez más limitada.

El especialista explicó que la desaceleración responde a múltiples factores, entre ellos la incertidumbre política y económica global, que ha frenado a los compradores extranjeros, principales clientes de este mercado. La caída no solo afecta a las agencias de bienes raíces, sino también al sector de la construcción, que enfrenta una situación similar o incluso más complicada.

Heredia Molina sostuvo que esta dinámica llevará a una “normalización” de precios, lo que podría abaratar las propiedades de mayor demanda. Sin embargo, reconoció que la dependencia del cliente extranjero es un riesgo estructural: “Son muy pocos los mexicanos que compran casas de mediano y alto valor”, señaló.

La crisis ha provocado que algunos empresarios pospongan proyectos de inversión o reformulen los ya existentes. Aun así, el especialista confía en que hacia finales de año comiencen a observarse señales de recuperación, dado que la industria inmobiliaria suele reaccionar con rapidez a las condiciones de la economía global y a las variaciones del mercado.

Más de 60 mil credenciales del INE perderán vigencia

El Instituto Nacional Electoral (INE) alertó que en Quintana Roo 60 mil 759 credenciales para votar dejarán de ser válidas el 31 de diciembre de 2026, lo que representa el 1.1% del total nacional de plásticos que deben actualizarse.

Yessenia Polanco Dzul, vocal del Registro Federal de Electores en la entidad, explicó que la renovación es indispensable no solo para participar en las elecciones del 6 de junio de 2027, sino también para realizar trámites oficiales. Recordó que el INE inició el 1 de septiembre la campaña anual intensa de actualización, con fecha límite el 25 de enero de 2027, cuando se cerrará el padrón electoral previo a los comicios en 17 estados del país.

La funcionaria subrayó que los jóvenes próximos a cumplir 18 años pueden adelantar su trámite para asegurar su inclusión en la lista nominal. El proceso puede realizarse en los módulos de atención ciudadana, programando cita en la página ine.mx, llamando al número 800 433 2000, o acudiendo directamente a módulos fijos y móviles.

Para la actualización se requiere presentar:

-Acta de nacimiento original

-Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

-Identificación con fotografía (licencia de conducir vigente, credencial laboral o escolar, pasaporte)

Polanco Dzul insistió en que la ciudadanía debe aprovechar este periodo para evitar contratiempos y garantizar su derecho al voto en el próximo proceso electoral.

Explican especialistas que la desaceleración responde a múltiples factores, entre ellos la incertidumbre política y económica global, que ha frenado a los compradores extranjeros, principales clientes de este mercado.