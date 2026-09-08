Armando Said llegó a “Nadie nos va a extrañar”

Con un personaje dispuesto a romper las reglas

El actor mexicano interpreta a Ricardo, un estudiante becado que encuentra en la venta de tareas una forma de financiar sus estudios

Por Arturo Arellano

Armando Said se sumó al elenco de la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar, producción de Prime Video ambientada en la década de los noventa. En esta nueva entrega, el actor interpreta a Ricardo, un estudiante de nuevo ingreso que llega becado a la preparatoria con un objetivo definido: reunir dinero para continuar con sus estudios universitarios.

Originario de la Ciudad de México, Said comenzó su trayectoria artística desde la infancia. Su formación incluye estudios en el CEA Infantil de Televisa, la escuela Niños en Acción, Casa Azul y el Laboratorio Internacional para Actores. También cuenta con preparación vocal y ha participado en proyectos de televisión, cine, teatro y plataformas de streaming.

En la serie, Ricardo descubre en la venta de tareas una oportunidad para alcanzar su meta económica. Su iniciativa y ambición lo llevan a intentar integrarse al grupo encabezado por Tenoch; sin embargo, es rechazado por ser el más joven. Ante esta situación, decide formar su propio equipo con otros alumnos de primer año.

“Vengo a darle un poquito de picor a esta segunda temporada. Me toca el antagónico”, explicó Said durante la entrevista. “De inicio, cuando llego a esta escuela, trato de integrarme al equipo original, a la bandita que ya tienen con Tenoch, y no me dan chance porque, según, estoy muy chiquito”.

El rechazo se convierte en el impulso para que Ricardo emprenda su propio negocio dentro de la escuela. Su grupo también se dedica a vender tareas, lo que provoca una rivalidad con el equipo de Tenoch. Con el tiempo, ambos bandos llegan a un acuerdo para dividir la distribución entre los distintos grados escolares “Después dije: ‘¿Por qué no?’. Por el ego, por querer salir adelante, crea su propio crew, donde también se dedican a vender tareas. Muchas cosas las hace para que le calen a Tenoch”, señaló el actor.

Aunque Ricardo funciona como antagonista, Said considera que su personaje no es completamente ajeno al protagonista. De hecho, ambos comparten métodos, objetivos y una forma decidida de enfrentar los obstáculos “Ricardo hace muchas de las cosas que hace Tenoch”, afirmó el actor, quien describió la relación entre ambos personajes como uno de los elementos que enriquecen la nueva temporada. La rivalidad, más que presentar una división absoluta entre buenos y malos, muestra cómo dos estudiantes pueden perseguir metas similares desde lugares diferentes.

Para Said, interpretar a Ricardo representó una oportunidad para explorar a un joven que busca abrirse camino por sus propios medios. El personaje combina ingenio, ambición y una necesidad constante de demostrar que puede ocupar un lugar dentro de su entorno “Ha sido increíble desde el proceso de casting. Nos trataron muy bien, todo el equipo. Es un personaje que disfruté muchísimo, y la gente entendió de qué va mi personaje, que es Ricardo”, compartió.

La historia también aborda las presiones familiares y las expectativas que suelen transmitirse de una generación a otra. En ese sentido, la serie plantea la importancia de elegir un proyecto de vida propio, incluso cuando la familia espera que los jóvenes sigan un camino previamente establecido.

Una inmersión en los años noventa

Aunque Armando Said nació en 2006 y no vivió directamente la década en la que se desarrolla la serie, la producción le permitió acercarse a objetos, costumbres y referencias de ese periodo “La serie está en los noventa; yo soy de 2006, eso no me tocó, pero disfruto de la música de aquella época”, comentó. Para preparar su participación, el actor se involucró con distintos elementos de la ambientación, como los VHS, los casetes, los walkman, los dulces, la ropa y los automóviles.

“Estar en esta serie fue una experiencia inmersiva: no traes teléfono, usas ropa de aquel tiempo, la vida era completamente diferente”, relató.

La ambientación no solo funciona como un recurso visual. Para Said, también permite recuperar conflictos sociales y familiares característicos de la época, como la idea de que los hijos debían continuar con la profesión de sus padres o abuelos “Si el abuelo era doctor, así tenía que ser con las generaciones diferentes; la profesión era tradición”, explicó. Frente a esa presión, el actor identifica uno de los mensajes principales de la serie: “Perseguir tus sueños independientemente de lo que quiera tu familia”.

De acuerdo con Said, Nadie nos va a extrañar ha logrado conectar tanto con quienes vivieron su adolescencia en los años ochenta y noventa como con las nuevas generaciones “Esta serie no solo engancha a la gente que vivió en los noventa la prepa, sino que muchos seguidores son chavitos y se identifican y se enganchan con la música, con la ropa y con las cosas que se vivían en ese tiempo. Se les abre el panorama”, afirmó.

Para el público adulto, la producción representa una oportunidad de reencontrarse con objetos y experiencias que formaron parte de su juventud. “Para la gente de los noventa y ochenta es muy bonito recordar. Es padre; encuentran detalles, cosas que no recordaban”, añadió.

La incorporación de Armando Said amplía el universo de la serie con un personaje que no solo genera conflicto, sino que también refleja las inquietudes de una generación que busca independencia y reconocimiento. Ricardo quiere ganar dinero, continuar sus estudios y demostrar que puede construir su propio futuro, aunque para ello deba enfrentarse al grupo dominante de la escuela.

Trayectoria en crecimiento

Antes de integrarse a Nadie nos va a extrañar, Said participó en producciones como Hernán, donde interpretó a Xicoténcatl niño; ZeroZeroZero, Diablero, Tres Milagros, Mi marido tiene más familia, Simplemente María, Que te perdone Dios… Yo no y La Malquerida.

En cine formó parte de Por mis bigotes y del cortometraje Lucha. En teatro protagonizó las obras Mi nombre es Salvador y El libro de la selva, donde interpretó a Mowgli. Sobre la posibilidad de continuar en la historia, el actor expresó su disposición a regresar: “Estaría encantado de formar parte de una tercera temporada, pero no tenemos nada previsto. Mientras tanto, seguiré trabajando”.