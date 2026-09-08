Gobierno de Cuautitlán Izcalli es incapaz de prevenir inundaciones, cuestionan liderazgos

Afectaciones por lluvias

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Las fuertes lluvias registradas en esta temporada han provocado severas inundaciones, el colapso de bardas y parálisis vial en este municipio, desatando fuertes críticas de vecinos y liderazgos locales ante lo que consideran una incapacidad gubernamental para prevenir el desastre.

A pesar de los esfuerzos del gobierno del alcalde Daniel Serrano Palacios -quien reportó el despliegue de brigadas de emergencia y trabajos previos de desazolve- las afectaciones en diversas colonias han rebasado la infraestructura municipal.

“Las tormentas consecutivas han convertido calles en ríos, arrastrados vehículos en varias vialidades, lo que demuestra la incapacidad del gobierno para resolver los problemas de inundaciones que afectan a miles de habitantes”, afirmó el empresario Axell García.

Prueba de lo anterior -continuó el denunciante-, está la colonia Atlanta, en donde vecinos reportaron que el agua ingresó directamente a sus hogares, alcanzando niveles preocupantes, además del colapso de una barda y severas anegaciones en la Avenida Continentes.

Finalmente, los habitantes de este municipio pudieron al alcalde Daniel Serrano «aplicar los recursos públicos en acciones concretas y no simular trabajos que en nada benefician a los que pagamos nuestros impuestos».