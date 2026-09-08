Confirma PAN mexiquense que candidaturas serán ciudadanas

Incorporación de Evelyn Osornio

Toluca, Méx.- La dirigencia estatal del PAN mexiquense, durante el anuncio de la incorporación a ese partido de Evelyn Osornio, que se desempeñó como diputada y ocupó diversos cargos públicos bajo las siglas del PRI, ratificó que las candidaturas a cargos de elección popular serían ciudadanas.

Lo anterior respondió a pregunta expresa de la incorporación a las filas del albiazul del también ex diputado priista y líder social David Parra Sánchez, a lo que el presidente de ese partido Anuar Azar, respondió que ello se definirá a través de una encuesta seria y como lo marcan las reglas establecidas por el Comité Ejecutivo Nacional.

Durante la conferencia de prensa, se adelantó que en este mes se definirían las candidaturas en municipios como Coacalco y Tlalnepantla y para el resto (en el Valle de México) en los meses de octubre y noviembre.

Y es que, para garantizar que estas posiciones sean ocupadas por perfiles ciudadanos reales, el partido estableció un mecanismo de evaluación basado en entrevistas y recolección de firmas de apoyo ciudadano.

Esta medida pretende distanciar al partido de las designaciones tradicionales internas y abrir por completo el espectro político a perfiles sin el desgaste de las figuras partidistas habituales.