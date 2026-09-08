Apoya el alcalde de Tlalnepantla el empoderamiento de mujeres

Incentivan el autoempleo

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz puso en marcha el programa «Capacitación para incentivar el empleo y autoempleo en mujeres», iniciativa diseñada para brindar herramientas concretas de formación técnica, impulsar el emprendimiento y avanzar decididamente en la consolidación de la autonomía económica e igualdad de género en la demarcación.

“Queremos dar un paso decisivo para que el gobierno municipal pueda poner de su parte y pueda contribuir al desarrollo, a las iniciativas de las mujeres. Decirles que vamos a continuar trabajando, decirles que nos interesa, nos preocupa y avanzamos para que las mujeres puedan empoderarse, para que las mujeres puedan mejorar sus habilidades, para que las mujeres puedan avanzar en su capacitación”, dijo.

En este marco, al preguntar al público quiénes deseaban aprender a manejar, anunció formalmente la continuidad de la estrategia de movilidad: «Vamos a anunciar hoy la segunda generación de Mujeres al Volante».

A través del programa «Capacitación para incentivar el empleo y autoempleo en mujeres», un total de 426 mujeres del municipio formalizaron su inscripción sin costo alguno a los cursos de formación técnica especializada: maquillaje profesional, aplicación de uñas, cejas y pestañas, o masaje holístico.

Cada una de las beneficiarias recibe la exención total de cuotas, el desarrollo completo de las clases y la entrega de un kit de herramientas y materiales de trabajo necesarios para sus prácticas e inicio de actividades productivas.

Esta estrategia institucional se realiza en estrecha colaboración entre el gobierno municipal de Tlalnepantla y el Cecati 65 para garantizar un aprendizaje certificado de alta calidad.

Asimismo, se cuenta con el respaldo de la comisión de mujeres empresarias de Coparmex, instancia que brindará una etapa posterior de formación en gestión de negocios para orientar a las graduadas en la creación de sus propias microempresas.