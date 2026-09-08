Celebra Huixquilucan la Feria del Empleo 2026

Huixquilucan, Méx.- Con una destacada participación ciudadana y del sector empresarial, el gobierno de este municipio, realizó con éxito la “Feria del Empleo, Innovación y Emprendimiento 2026”, en la cual se ofertaron más de mil puestos de trabajo formales, logrando vincular de manera directa el talento local con reclutadores de 100 empresas líderes en los sectores comercial, industrial y de servicios. Al recorrer la feria, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, subrayó que estas alianzas estratégicas con la iniciativa privada asentada en Huixquilucan brindan certidumbre y estabilidad a la economía de los hogares del municipio, consolidando a Huixquilucan como un referente de crecimiento y gobernanza a favor de las familias.