Adultos mayores, los más vulnerables ante la digitalización

Sector rezagado y excluido

Caen de forma más rápida en fraudes financieros, señalan especialistas en ciberseguridad

La masiva digitalización de la economía y los servicios bancarios deja rezagada y excluida a las personas de la tercera edad, el grupo que representa el 15 por ciento de la población mexicana, coinciden especialistas en ciberseguridad e instituciones bancarias.

Además, este problema se hace grave si se considera que las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA) hacen más vulnerables a que este grupo de la población caiga de forma más rápida en fraudes financieros, señalan.

“Un riesgo que está en el ambiente es la IA y la gran tentación de querer resolver todo por esa vía porque puede generar mecanismos de exclusión, no con el público joven, sino con la población adulta mayor. Hablamos de más de 15 millones de mexicanas y mexicanos que pueden padecer un mecanismo de exclusión”, señala Oscar Rosado Jiménez, de la Condusef.

“Los adultos mayores son el grupo de edad más vulnerable a quedar excluidos, rezagados y ser víctimas de más fraudes ante la digitalización masiva de los servicios financieros, sin duda”, agrega Jorge Sánchez Tello, consultor sinior del sector financiero:

“Desde la perspectiva económica, la banca persigue eficiencia y menores costos al digitalizar sus procesos, pero en ese camino ha desmantelado ventanillas y atención presencial. Esta transición forzosa traslada el costo operativo y el riesgo de seguridad al eslabón más débil: un segmento poblacional que enfrenta interfaces hostiles y queda atrapado en una severa asimetría de información frente a los canales digitales”, dijo Sánchez Tello.

Dificultad para distinguir mensajes legítimos

Por su parte, David González, investigador de seguridad informática señala que la menor familiaridad con las aplicaciones, la dificultad para distinguir mensajes legítimos de falsos y el hecho de que este grupo de la población confía en quienes aparentan ser ejecutivos y terminan por cometer fraudes, convierten a los adultos mayores en uno de los grupos más atractivos para los ladrones digitales.

“Los adultos se han convertido pues en uno de los grupos más atractivos para los cibercriminales porque cada vez utilizan más servicios financieros en línea, pero no crecieron en entornos digitales y no siempre les resulta sencillo identificar señales de fraude. Los atacantes suelen aprovechar estas situaciones al usar engaños que aparentan venir de bancos, instituciones gubernamentales o incluso familiares.

“La IA puede traer beneficios importantes como una atención más rápida o herramientas para detectar movimientos sospechosos. Sin embargo, también puede presentar nuevos desafíos para los adultos mayores.

“Si las instituciones financieras sustituyen demasiado la atención humana por procesos totalmente automatizados o difíciles de comprender, cuando una persona no entiende por qué un sistema tomó una decisión o no tomó en cuenta la ayuda humana, puede sentirse de alguna manera confundida o desprotegida.

“Por otro lado, el mayor riesgo proviene del uso de la IA por parte de los criminales digitales. Gracias a estas herramientas, las estafas son cada vez más convincentes. Ya existen casos de clonación de voz donde los delincuentes pueden imitar la voz de algún familiar para solicitar dinero de manera emergente o generar mensajes sin errores ortográficos, videos falsos y hasta supuestas recomendaciones de inversiones que parecen muy creíbles”.

Reconocen bancos los riesgos

Los propios bancos digitales reconocen que una mayor digitalización puede generar rezagos entre los adultos mayores y por eso han comenzado a incorporar herramientas de accesibilidad y canales de atención humana para acompañar a quienes tienen menor familiaridad con la tecnología.

“Es un riesgo latente y real que una banca más digital puede generar exclusión. La digitalización acelerada de la banca tradicional, a menudo construida sobre sistemas heredados complejos, transfiere esa complejidad al cliente final, lo que genera una barrera excluyente para quienes no crecieron con la tecnología”, indicó Banco Plata.

No se debe dejar atrás la atención humana

Banamex reconoce que la digitalización no debe dejar atrás la atención humana. “La digitalización funciona mejor cuando está acompañada de toque humano. Por ello, combinamos nuestras capacidades digitales con la atención personalizada que brindan nuestros ejecutivos en sucursales”, precisó Pedro Freixas, director de banca digital y pagos de Banamex.

La firma financiera apuntó que, además de combinar sus canales digitales con sucursales y atención personalizada, cuenta con una aplicación demostrativa para que sus ejecutivos enseñen a los adultos mayores, paso a paso, a realizar operaciones digitales, y en materia de seguridad, utiliza sistemas de monitoreo para detectar operaciones de alto riesgo y campañas permanentes de prevención de fraudes.