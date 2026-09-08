Gobierno del Edomex mejora capacidad operativa de Policía Estatal en zona norte

Ampliación de instalaciones de seguridad

Delfina Gómez Álvarez promueve la coordinación entre Fuerzas Armadas, la Fiscalía estatal y los municipios para fortalecer la seguridad en la entidad

Aculco, Estado de México.- Para mejorar la presencia, logística y capacidad operativa de la Policía Estatal en la Zona Norte del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de la ampliación de las Instalaciones de Seguridad Pública de Aculco.

“El gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez está trabajando de la mano de la Presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum. Nos coordinamos con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, Policía Estatal, Fiscalía del Estado de México para que en un solo equipo junto con las policías municipales logremos reducir los delitos”, señaló el Secretario Horacio Duarte Olivares.

Carlos Alberto Hernández Leyva, Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, explicó que para la ampliación de las Instalaciones de Seguridad Pública de Aculco se invirtieron más de 2 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), recursos con los que se mejoró la infraestructura para ofrecer condiciones dignas a las y los policías estatales.

La ampliación incorporó tres oficinas administrativas, baños, vestidores, zona de armería y dormitorios, entre otras áreas, lo que permitirá albergar a un mayor número de elementos de seguridad y facilitar su despliegue inmediato en Aculco y la Zona Norte del Estado de México.

Esta infraestructura se suma a las acciones de coordinación que encabeza en la entidad la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para atender las causas de la violencia y mejorar las condiciones de seguridad de las familias mexiquenses.

Valeria Cruz Olvera, Presidenta Municipal de Aculco, señaló que el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se traduce en prevención, protección, recuperación de espacios y seguridad para la población.