Administración de Delfina Gómez, reconocida a nivel internacional

GEM, referente en la promoción del bienestar ciudadano

Toluca, Estado de México.– Por la implementación de acciones, programas y proyectos guiados por la premisa “El Poder de Servir”, el Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha sido merecedor de seis premios internacionales que posicionan a la entidad mexiquense como un referente en la promoción del bienestar ciudadano.

“Estamos transformando la visión de la administración pública. Queremos que la gente encuentre en nosotros un Gobierno humanista al servicio de las familias y sensible a sus necesidades”, apuntó la Mandataria estatal, a unos días de cumplirse el tercer año de su gestión al frente de la administración gubernamental.

Los galardones conferidos a la administración pública estatal reconocen el trabajo de servidores públicos de diversas dependencias del Gobierno del Estado de México, durante 2025 y 2026, y corresponden a los rubros de seguridad pública, desarrollo económico, transporte público, acceso a la justicia, uso de tecnologías digitales y salud pública.

Algunos de los premios son: Secretaría de Desarrollo Económico (2025). Premio AIM 2025 Investment Awards, otorgado por la Fundación AIM Global; el Estado de México obtiene el 1er lugar en la categoría Latinoamérica y el Caribe por su estrategia de promoción económica y notable avance, al pasar en 2024 del sexto al segundo lugar a nivel nacional en atracción de Inversión Extranjera Directa.

Secretaría de Movilidad (2026). Premio al Mérito otorgado por la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP) por el proyecto “Modernización y reorganización del Transporte Público en el Oriente del Estado de México: Transformando la vida de 10 millones de personas”, por su contribución a la integración multimodal y a la transformación del transporte público.

Secretaría de Seguridad (2026). International Critical Communications Awards (ICCA) 2026, en la categoría “Mejor uso de comunicaciones críticas en la seguridad pública”, gracias al proyecto “Transformación de las comunicaciones híbridas para misiones críticas del Estado de México”, que fortalece la coordinación operativa y la atención de emergencias mediante tecnología de vanguardia.

Consejería Jurídica (Caravanas Itinerantes por la Justicia Social) (2026). Premio Buenas Prácticas Regionales de la Organización de Regiones Unidas (ORU Fogar), con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por ser un modelo que acerca trámites y servicios a la población de los 125 municipios mexiquenses y que contribuye a garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y equidad.

Secretaría de Salud (2026). Segundo lugar obtenido en los Premios Latam Digital 2026 por la plataforma de Registro de Voluntad Anticipada, que distingue la transformación digital en salud pública y consolida al Estado de México como referente en la modernización de los servicios y la atención médica con sentido humanista.

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) (2026). Premio Internacional OX 2026 en la categoría “Organismos y Gobierno”, por la calidad, accesibilidad y valor informativo de su portal institucional.