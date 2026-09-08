La gran final de México Canta 2026, con grandes invitados

Banda El Recodo y Majo Aguilar

El evento se realiza el domingo 13 de septiembre a las 19 hrs.

La iniciativa binacional de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música, cierra en uno de los foros más importantes del mundo: el Auditorio Nacional

La agrupación sinaloense –intérprete de éxitos como Y llegaste tú y Que te ruegue quien te quiera– se presenta previo a una gira por Europa

La cantante –quien ha participado como conductora en la segunda edición– es parte del talento en el escenario

El evento se realiza el domingo 13 de septiembre a las 19 h, y el público puede asistir al registrarse en: bit.ly/MexicoCantaGranFinal

La Gran Final de “México Canta por la paz y contra las adicciones” 2026 se engalana con la participación de dos importantes artistas que muestran la riqueza que tiene la música mexicana: la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga y Majo Aguilar, quienes llegan al Auditorio Nacional el próximo domingo 13 de septiembre de 2026, como invitados especiales de la iniciativa binacional del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música.

Con casi 90 años de trayectoria artística, la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga cuenta con grandes éxitos como Y llegaste tú y Que te ruegue quien te quiera. La agrupación más importante del género de banda mostrará junto con las y los finalistas de México Canta cómo ha roto fronteras y la importancia de la música mexicana, ya que están por iniciar una gira por Europa.

“México Canta llega a su Gran Final con ocho nuevas voces de México y Estados Unidos que compartirán el Auditorio Nacional con artistas de distintas generaciones. Queremos abrir escenarios para que las juventudes puedan crear, circular y encontrar públicos, y para que la música mexicana siga renovándose desde nuevas historias, experiencias y lugares”, señaló Claudia Curiel de Icaza.

Por otra parte, Majo Aguilar, quien durante la segunda temporada de México Canta debutó como conductora, también dará muestra en el Auditorio Nacional de la potencia interpretativa que le ha valido el apelativo de “Ranchera Galáctica” y que, gracias a su estilo moderno, acerca la música regional, ranchera y de mariachi a nuevas generaciones.

Las personas interesadas en asistir a la Gran Final de México Canta 2026 podrán hacerlo con registro previo en el enlace: bit.ly/MexicoCantaGranFinal El acceso está programado a las 17:45 h, con cierre de puertas a las 18:30 h.

Ocho finalistas por la victoria

Tras dos semifinales en el Orpheum Theatre, de Los Ángeles, California, y en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa, así como una retransmisión especial de los momentos memorables, el público eligió a ocho finalistas que el domingo 13 de septiembre de 2026 interpretarán sus canciones en uno de los escenarios más emblemáticos e imponentes del país, el Auditorio Nacional.

Se trata de Fátima Cuevas de Guadalupe, Nuevo León; Luna López de Zacatepec, Morelos; Bryan Soto de Valle de Chalco, Estado de México; Belle La Malixita de Yucatán; Tiffany Cruz Galaviz de Glendale, California; Joshua Soto de El Bronx, Nueva York, Rosalba Valdez de Chicago, Illinois, y Lizandro Espinoza, de Portland, Oregon.

Las y los finalistas darán muestra de su talento en el escenario y será el público el que elegirá en una votación directa y en vivo, a través de la plataforma mexicocanta.gob.mx.

La Gran Final de “México Canta por la paz y contra las adicciones 2026” se transmitirá en vivo por Canal Veintidós y los medios públicos, a las 19 h, por la señal 22.1, vía streaming en su página electrónica y en sus redes sociales; mientras que las votaciones se realizarán a través de la plataforma mexicocanta.gob.mx.