“HNMPL 20 años después” finaliza su temporada

Regresa en diciembre

El espectáculo producido por Alejandro Gou volverá al Centro Cultural Teatro 1 del 11 de diciembre al 10 de enero; después iniciará una gira por Guadalajara y Monterrey

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“Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después” cerró la noche del lunes 7 de septiembre su primera temporada en la Ciudad de México, pero el reencuentro del elenco original tendrá continuidad. La producción confirmó nuevas funciones del 11 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027 y, posteriormente, iniciará una gira con presentaciones en Guadalajara y Monterrey.

Producido por Alejandro Gou, el montaje reunió, dos décadas después, a varios actores de la versión mexicana de “Hoy No Me Puedo Levantar”. Alan Estrada, quien hace 20 años interpretó a Mario, regresó al escenario y asumió también la escritura y dirección del nuevo espectáculo.

El elenco incluye a Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa, Jannette Chao, Valeria Vera, Gerardo González y Erika Tahís, figuras vinculadas con la primera etapa del musical inspirado en las canciones de Mecano. La producción no busca repetir íntegramente la obra estrenada hace 20 años. En su lugar, presenta un espectáculo renovado que recupera números musicales y recuerdos del montaje original, además de incorporar testimonios de sus protagonistas sobre el impacto que tuvo aquella experiencia en sus carreras.

La primera temporada comenzó el 25 de julio y se extendió durante agosto y los primeros días de septiembre. La última función se realizó la noche del lunes 7 de septiembre, una fecha especialmente significativa por su relación con una de las canciones más emblemáticas de Mecano.

REGRESO EN DICIEMBRE

“Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después” regresará al Centro Cultural Teatro 1 del 11 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, con una nueva serie de funciones en la capital del país.

Las presentaciones continuarán los días 8, 9 y 10 de enero, antes de que el elenco deje la Ciudad de México para comenzar la gira.

GUADALAJARA Y MONTERREY, PRIMERAS PARADAS

La gira arrancará el 23 de enero de 2027 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, a las 21:00 horas.

Una semana después, el 30 de enero, el espectáculo llegará al Auditorio Banamex de Monterrey, también a las 21:00 horas.

Hasta ahora, esas son las dos ciudades confirmadas públicamente para la gira.

El proyecto marca una nueva etapa para Alan Estrada, quien además de interpretar nuevamente a Mario está al frente de la dirección. En escena comparte el reencuentro con Fernanda Castillo como María y Luis Gerardo Méndez como Colate, dos de los rostros centrales de la producción original.

Así, la función del lunes 7 de septiembre marcó únicamente el final de este primer ciclo. “HNMPL 20 años después” volverá en diciembre a la Ciudad de México y comenzará 2027 llevando el reencuentro a otros escenarios del país.

PRÓXIMAS

PRESENTACIONES Ciudad de México

Del 11 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027

Centro Cultural Teatro 1 Guadalajara

23 de enero de 2027,

21:00 horas.

Auditorio Telmex Monterrey

30 de enero de 2027,

21:00 horas

Auditorio Banamex