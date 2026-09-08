Casi se duplicó el número de niños y adolescentes que no van a la escuela

La más baja cobertura de los últimos 10 años

Este fenómeno no se justifica con la caída en los nacimientos, señalan especialistas en educación

En la última década, el número de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela casi se duplicó. De cada 100 menores en edad escolar, en 2015, seis no iban a las aulas y actualmente no van a clases 11 de cada 100.

Especialistas en educación observan con preocupación este retroceso, porque significa que muchos infantes no están estudiando o abandonan la escuela, probablemente por dificultades económicas, familiares o sociales.

Los datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública ( SEP) demuestran que la cobertura en educación básica disminuyó a tal punto que el ciclo escolar 2026-2027 inició este ciclo con el porcentaje más bajo.

El 100% de las infancias de 6 a 12 años asistió a la primaria en el ciclo escolar 2015-2016. Sin embargo, el año 2025-2026 cerró en julio pasado con una cobertura de 98% en primaria. Durante el mismo periodo, la cobertura pasó de 70% a 61.5% en preescolar y de 98.8% a 93.9% en secundaria, según reportó la SEP.

Aunque estas cifras exponen con claridad la disminución de la cobertura escolar, no permiten afirmar con precisión si se debe a que los niños en edad escolar no están yendo a la escuela o si la abandonaron en algún punto, porque la SEP lleva dos años sin publicar los datos de abandono escolar y de eficiencia terminal.

«Cada vez se retrasan más la publicación de la estadística, de los indicadores», explica Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores en Mexicanos Primero.

“Entonces, ahí es difícil saber si esta cifra de cobertura ha bajado porque nunca ingresaron al sistema educativo o porque se fueron”.

Insuficientes, las becas

El gobierno federal busca resolver esta problemática con la entrega de apoyos económicos. La administración de Claudia Sheinbaum lanzó el programa de becas Rita Cetina para todos los estudiantes de educación básica. Pero, hasta ahora, no ha sido suficiente para mantener a todos los alumnos en las aulas.

Los especialistas explican que esto se debe a que muchas familias utilizan esos recursos para complementar el ingreso del hogar. Además, el monto de la beca es insuficiente para resolver otras carencias de las comunidades, como la falta de escuelas cercanas.

Sebastián Corona, investigador del IMCO, indica que el presupuesto del programa de educación básica comunitaria disminuyó 20% este año respecto a 2025. A través de esta iniciativa se construyen escuelas en lugares rurales.

En un análisis por separado, la organización Mexicanos Primero identificó otro problema. En las zonas rurales del país, las clases se imparten sobre todo en escuelas llamadas multigrado. De las 226,501 escuelas públicas de educación básica en México, 104,933 operan bajo este modelo, lo que representa el 46% del total de planteles.

Sin embargo, estas escuelas están en el abandono, con pocos recursos y baja matrícula, de apenas 3.2 millones alumnos, lo que equivale únicamente al 14% de la matrícula pública total de educación básica. Esto ha llevado a que algunas escuelas multigrado cierren sus puertas.

Este fenómeno adquiere una dimensión más crítica en el contexto actual, donde los grupos del crimen organizado reclutan a jóvenes de manera forzada o con falsas promesas de empleos bien remunerados.

Dinámica poblacional, un escudo

La contracción de la matrícula no puede explicarse simplemente por la dinámica poblacional, expuso el presidente del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, Carlos Mancera Corcuera.

El especialista recalcó que los números exponen una realidad que no está sujeta a interpretación y muestran que la cobertura educativa perdió terreno.

Destacó que ese estancamiento ocurrió cuando, durante décadas, el país había mantenido una trayectoria de avance en materia de cobertura educativa.

De acuerdo con el especialista, una de las posibles explicaciones es el debilitamiento de la oferta en el sistema educativo, originado por múltiples factores.

Lo delicado, indicó, es que la debilidad en la oferta puede terminar manifestándose como una debilidad de la demanda.

“Nacen menos niños”, justifican autoridades

Las autoridades educativas aseguran que la disminución en la cobertura escolar responde a que México atraviesa una caída en las tasas de natalidad y cada año nacen menos bebés.

«Los niños que no nacen no van a la escuela», justificó Mario Delgado, secretario de Educación, en una comparecencia ante el Senado de la República en noviembre de 2025.

Aunque es un hecho que los nacimientos han disminuido, los expertos en educación aclaran que, sin embargo, este fenómeno no justifica la caída en la cobertura escolar.

Este indicador mide el porcentaje de niños en edad obligatoria de estudiar que van a la escuela, explica Sebastián Corona, investigador de Educación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

«Este indicador se llama cobertura neta y mide, del total de niños del grupo de edad de cada nivel educativo, cuántos están inscritos en el nivel educativo que les corresponde. Entonces, es un porcentaje. Lo hacemos así porque, justamente, no afecta si hay más niños o hay menos niños. Mides, de la cantidad de niños que hay, cuántos van», detalla en una entrevista reciente.

Los expertos consideran que la SEP ha sido omisa en explicar las razones reales detrás de la caída en la cobertura escolar.