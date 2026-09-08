Pedro Fernández renace como “Ave Fénix” en el Auditorio Nacional

Con “sold out”, 29 canciones y más de dos horas y media de música

“El Aventurero de México” celebró 49 años de trayectoria y su cumpleaños 57 ante un público que ha crecido con sus canciones

Por Gloria CARPIO

Hay artistas que suman años y otros que construyen historias. Pedro Fernández pertenece a los segundos. A punto de cumplir medio siglo sobre los escenarios, regresó al Auditorio Nacional para demostrar que detrás del sombrero, el mariachi y aquellas canciones que han acompañado a varias generaciones sigue intacto el niño que alguna vez conquistó a México con La Mochila Azul.

La noche tuvo sabor a fiesta, nostalgia y agradecimiento. Con un Auditorio Nacional completamente lleno, Pedro Fernández arrancó la segunda parte de su “Ave Fénix Tour 2026”, al tiempo que celebró 49 años de trayectoria artística y 57 años de vida. Ante un público entregado y acompañado por una producción de primer nivel, “El Aventurero de México” apareció en escena para interpretar “El Aventurero”, detonando la primera gran ovación de una velada que se extendería durante más de dos horas y media.

A partir de ahí comenzó un recorrido de 29 canciones por distintas épocas de su carrera. Sonaron “Debajo del sombrero”, “No que no”, “El Siete Mares”, “Bésame morenita” y “Yo no fui”, entre muchos otros temas que hicieron cantar y bailar al público, además de presentar “De otro planeta”, uno de sus lanzamientos más recientes.

ENTRE EL ROMANCE, EL MARIACHI Y LA FIESTA

El espectáculo transitó con naturalidad del mariachi al romanticismo y de la nostalgia al baile. “Escúchame” mostró el lado más íntimo del intérprete, mientras “Celosa” volvió a levantar los ánimos. El repertorio continuó con “Perdóname mi amor por ser tan guapo” y “Que murmuren”, además de composiciones como “Si tuviera que decirlo”, “Tanta fortuna”, “Acaríciame el corazón” y “Si te vas”.

Pedro no necesitó refugiarse únicamente en la nostalgia. El concierto mostró a un artista que, después de casi cinco décadas de carrera, continúa buscando nuevas canciones y escenarios sin desprenderse de las raíces que lo llevaron al corazón del público. Con “Quién”, “El Siete Mares”, “Cómo te extraño mi amor” y “De otro planeta”, el Coloso de Reforma pasó del coro multitudinario a los momentos de mayor romanticismo. Fernández se definió ante sus seguidores como un hombre romántico y la respuesta fue inmediata: una sonora ovación.

La televisión, otro de los pilares de su trayectoria, también tuvo presencia con canciones relacionadas con producciones como “Cachito de cielo”, “Hasta el fin del mundo” y “Hasta que el dinero nos separe”. Después llegó uno de los momentos más mexicanos de la noche con un homenaje a José Alfredo Jiménez. Temas como “Qué te ha dado esa mujer”, “Si nos dejan”, “Último trago”, “Ella” y “El Rey” hicieron que miles de voces se fundieran con la del cantante.

Hubo espacio también para mostrar al hombre detrás del artista. Durante “La mujer que amas”, Pedro dedicó la interpretación a su esposa, presente entre el público, en uno de los instantes más personales y emotivos de la velada.

49 AÑOS DE UNA HISTORIA QUE CONTINÚA

Si hubo una canción capaz de poner de acuerdo a prácticamente todo el recinto fue “Yo no fui”. El público se levantó para cantar y bailar uno de los temas emblemáticos de su repertorio. Pedro aprovechó la celebración para reflexionar sobre lo que significa permanecer durante casi cinco décadas en el gusto de la gente y recordó que desde pequeño escuchaba decir que el aplauso era el alimento del artista; con los años, comprendió que detrás de ese aplauso están el cariño y la fidelidad de quienes lo han acompañado.

Y motivos para celebrar sobran. A lo largo de su carrera, Pedro Fernández ha conseguido tres certificaciones de Diamante, 37 de Oro y 26 de Platino, reflejo de millones de discos vendidos. Su trayectoria también ha sido reconocida con distinciones como Latin Grammy, Premio Lo Nuestro, Premios TVyNovelas, Premios Juventud, Premios Luna y Monitor Latino Awards, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales.

Su música lo ha llevado además a presentarse ante personalidades internacionales como la reina Sofía de España, el expresidente estadounidense George W. Bush, así como los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. También ha representado a México interpretando el Himno Nacional en importantes encuentros deportivos internacionales.

LA MOCHILA QUE NUNCA DEJÓ DE CARGAR

La ovación volvió a envolver el Auditorio Nacional con “Mi forma de sentir”, seguida por “Amarte a la antigua” y “Me encantas”, mientras el concierto se encaminaba hacia su desenlace. Pero todavía faltaba el encuentro más esperado: Pedro Fernández frente a frente con el niño que inició esta historia.

Cuando sonaron las primeras notas de “La de la mochila azul”, la nostalgia se apoderó del recinto y el público respondió con una de las mayores ovaciones de la noche. El tema que marcó sus primeros pasos volvió a escucharse casi medio siglo después en la voz de un artista que ha logrado crecer sin desprenderse de sus orígenes.

Así, con sold out, 29 canciones, más de dos horas y media de espectáculo y varias generaciones reunidas frente a él, Pedro Fernández abrió un nuevo capítulo del “Ave Fénix Tour 2026”, que continuará con presentaciones en México y Estados Unidos.

Aquella mochila azul que cargó siendo niño hoy está repleta de canciones, discos, reconocimientos, personajes, escenarios y recuerdos. Pero, sobre todo, lleva consigo el cariño de un público que después de 49 años continúa acompañándolo.

Pedro Fernández no sólo celebró una trayectoria. Celebró una vida entera sobre el escenario y dejó claro que, a un año de alcanzar medio siglo de carrera, el Ave Fénix todavía tiene muchas razones para seguir volando.