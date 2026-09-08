Informe del primer año de gestión del Tribunal de Disciplina Judicial del PJCDMX

La disciplina judicial es una garantía para las personas justiciables y un elemento indispensable para preservar la confianza pública en las instituciones que imparten justicia: Jerónimo Alejo

En la primera sesión solemne del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) el magistrado presidente Nicolás Jerónimo Alejo, dio cuentas de las acciones realizadas en el periodo de septiembre 2025 a septiembre 2026.

En su informe de resultados, el magistrado Jerónimo Alejo señaló que se sentaron las bases para el desarrollo de un órgano moderno, sólido y comprometido con los más altos estándares de integridad en el ejercicio jurisdiccional. La disciplina judicial es una garantía para las personas justiciables y un elemento indispensable para preservar la confianza pública en las instituciones que imparten justicia. Nuestro trabajo se ha orientado hacia la legalidad, imparcialidad, independencia judicial, transparencia y rendición de cuentas, valores que guían nuestra actuación.

Este órgano especializado, creado tras la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, refleja también el compromiso de la Ciudad de México con la separación de funciones en la administración y disciplina judicial. La elección histórica de las magistraturas mediante voto popular, realizada el 1 de junio de 2025, marca un precedente fundamental para la independencia y legitimidad del tribunal, expresó.

Durante su discurso, el presidente el TDJ comentó que desde su inicio, el tribunal ha establecido una estructura organizativa que incluye el pleno, las ponencias, la Secretaría General de Acuerdos, órganos de investigación y evaluación, así como comisiones sustanciadoras y resolutoras, garantizando un sistema disciplinario eficiente y coordinado, como resultado de esta integración, se realizaron 126 visitas informativas a órganos jurisdiccionales y unidades de gestión, y se llevaron a cabo acciones estratégicas para fortalecer la cultura de la legalidad, la prevención de conductas contrarias a los principios del servicio público judicial y la transparencia institucional.

Destacó también la incorporación de la perspectiva de género en la función disciplinaria, promoviendo procedimientos imparciales y sensibles que garantizan el respeto a los derechos humanos y la igualdad sustantiva. Asimismo, señaló qué en el ámbito institucional, se fortalecieron las relaciones con diversas autoridades, incluyendo la firma de convenios y reuniones de coordinación, además de la participación en actividades académicas y sociales que acercan el tribunal a la ciudadanía.

Nicolás Jerónimo, hizo un reconocimiento el esfuerzo destacado del doctor Israel Sandoval Jiménez; titular del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial y a su equipo de trabajo, que logró una tasa de aprobación del 97% entre las personas juzgadoras evaluadas.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con una disciplina judicial independiente y profesional, que fortalezca la integridad judicial y la confianza pública. Cerramos este informe con una reflexión del benemérito Don Benito Juárez sobre la perseverancia y el patriotismo en la defensa de la República y la libertad, concluyó.

El evento contó con la presencia de Bertha Alcalde Luján; titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Olivia Garza de los Santos; presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, así como personas magistradas del TDJ, el magistrado Jorge Guerrero Meléndez Presidente del Órgano de Administración Judicial, entre otras distinguidas personalidades.