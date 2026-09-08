Higinio Martínez: la próxima semana se acordará el calendario para las comparecencias de funcionarios

Se definirá quienes asistirán al Pleno, a comisiones o a la Junta de Coordinación Política

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, confirmó que la próxima semana se acordará el calendario para las comparecencias de funcionarios federales, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

En entrevista, luego de la sesión ordinaria, el Senador precisó que se establecerá comunicación con los funcionarios federales que serán convocados para ampliar el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Reiteró que la próxima semana se dará a conocer la agenda de comparecencias de los secretarios de Estado, quienes dialogarán con las y los legisladores en el Pleno, las comisiones o, en su caso, en la Junta de Coordinación Política.

Martínez Miranda indicó, además, que el Grupo Parlamentario de Morena se encuentra a la espera de la decisión que tomen las senadoras y senadores de esa bancada que solicitaron licencia para determinar la reasignación de presidencias en las comisiones.

“Vamos a esperar en estos días, espero que no pasen muchos, y entonces se hará un reacomodo de las posiciones que le corresponden a Morena, de acuerdo a la política que hemos siempre hecho, que es incluyente”, agregó el Presidente de la Mesa Directiva.