Convenio UAEMéx-Cuautitlán Izcalli impulsa Centro Universitario para 2 mil 300 estudiantes

La comunidad universitaria recibió 87 equipos de cómputo y contará con un arcotecho como parte de las acciones de fortalecimiento del campus

Cuautitlán Izcalli, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli sumaron capacidades para fortalecer la presencia universitaria y contribuir al desarrollo de esta región de la entidad, mediante la firma de un convenio general de colaboración que permitirá impulsar acciones conjuntas en materia académica, científica, cultural y de extensión.

Durante el acto, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, y el presidente municipal de esta demarcación, Luis Daniel Serrano Palacios, develaron la placa alusiva a la transformación de la Unidad Académica Profesional en Centro Universitario, reconocimiento a la trayectoria y consolidación de este espacio, que inicia así una nueva etapa de crecimiento académico y vinculación con su entorno.

Como parte de esta visita, la comunidad de este campus agradeció a la Administración 2025-2029 la entrega de 87 equipos de cómputo, acción que contribuirá a fortalecer las condiciones para el desarrollo de las actividades académicas de este organismo universitario.

Asimismo, como resultado de la colaboración entre ambas instituciones, el gobierno municipal iniciará los trabajos para la construcción de un arcotecho en el Centro Universitario, obra que beneficiará directamente a alrededor de dos mil 300 estudiantes y contribuirá a la dignificación de los espacios académicos.

En las instalaciones de este campus, donde se dieron cita integrantes de la comunidad auriverde y el secretario de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández, y la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, Zarza Delgado destacó que la UAEMéx es una institución cercana a su comunidad y a las necesidades de su entorno, que concibe la educación como un bien público al alcance de todas y todos.

La rectora explicó que el convenio con el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli permitirá establecer rutas de trabajo conjuntas para desarrollar acciones, programas y proyectos orientados a fortalecer la formación académica, la investigación, la ciencia, la cultura y, particularmente, la extensión universitaria..

Por su parte, la encargada del despacho de la dirección de este campus, Liliana Antonia Mendoza González, afirmó que la firma del convenio representa la coincidencia de dos instituciones que comparten la convicción de sumar esfuerzos para generar oportunidades y construir entornos seguros, incluyentes y sustentables que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo de sus comunidades.

Agradeció a la UAEMéx por impulsar una transformación que amplía la presencia y las capacidades de sus espacios universitarios, al tiempo que fortalece la atención de las necesidades de su comunidad mediante el diálogo y la cercanía.

Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones del Centro Universitario Cuautitlán Izcalli.