UAEMéx vincula planeación y presupuesto para fortalecer funciones sustantivas

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inició la capacitación para la formulación del Programa Operativo Anual (POA) y la presupuestación con base en resultados para el ejercicio fiscal 2027, procesos que permitirán definir las prioridades institucionales y orientar de manera responsable el ejercicio de los recursos públicos.

La jornada reunió a integrantes de la Administración Central, de la Red de Planeación Universitaria, personal de las áreas administrativas responsables de planeación y titulares de los 55 espacios académicos de la institución, quienes participarán en la integración del POA y del anteproyecto de presupuesto de egresos para el próximo ejercicio fiscal.

En el inicio de la capacitación, la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja, destacó que la planeación de corto plazo, la asignación de recursos y los procedimientos para su ejercicio están estrechamente vinculados, por lo que el POA constituye el instrumento que sustenta y justifica la programación presupuestal.

Señaló que la transformación universitaria impulsada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado requiere de la participación corresponsable de la comunidad universitaria y debe sustentarse en valores como la cercanía, la inclusión y el progresismo, con una visión orientada a fortalecer a la UAEMéx como una institución pública comprometida con el bien común.

Por su parte, la secretaria de Finanzas, Miriam Sierra López, subrayó que la elaboración del presupuesto va más allá de establecer cifras, partidas o techos financieros, pues representa un ejercicio de planeación, responsabilidad y visión institucional.

Sierra López enfatizó que la programación de los recursos debe acompañarse de un ejercicio responsable, eficiente, transparente y oportuno del gasto, de modo que cada recurso autorizado tenga un destino justificado, atienda necesidades reales y contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales, en apego a la normatividad vigente.

En tanto, la directora de Planeación, Araceli Díaz Jiménez, explicó que la capacitación aborda tres procesos fundamentales para la operación institucional: la formulación del POA, la presupuestación y el abastecimiento, los cuales deben desarrollarse de manera articulada y conforme a los lineamientos establecidos.

Durante la jornada se refrendó el compromiso de las secretarías de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional y de Finanzas, así como de las áreas responsables de programación, control presupuestal y sistemas de información administrativa, para brindar acompañamiento y orientación técnica a los espacios universitarios durante la integración de sus propuestas.