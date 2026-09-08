¿Realmente Fox cree en una alianza “Alito” (PRI), Máynez (MC) y Romero (PAN)?

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

La madurez y la edad nos enseñan que la ingenuidad no existe luego de los 13 años.

Y yo quiero creer que ni el ex presidente Vicente Fox ni su grupo de viejos panistas y otros que lo acompañan en su cruzada democrática de 2026-2027 para impulsar un Frente Opositor que salve a México de las locuras chavistas socialistas y castristas de la 4T que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum no tan a la sombra y directriz de su amado líder Andrés Manuel López Obrador, tienen nada que ver con la ingenuidad.

Y lo que me indica claramente que ni Fox ni su grupo, ni las esperanzas de muchos muchísimos mexicanos que piden, claman y creen en que esa alianza es posible, es que Claudia Sheinbaum y su amado creador y guía macuspano ven que ese frente opositor anti-4T está en curso de ser integrado.

Y lo expresan con toda claridad al arremeter con todo contra quienes lo buscan crear.

Si no creyeran que ese frente opositor, senador Alejandro Alito Moreno (PRI), Jorge Máynez (MC), Jorge Romero (PAN) no fuese posible, ni los tomarían en cuenta…

Quizá harían una burla casual por ahí, un chistorete por allá, pero no echarían a andar a todo su aparato de comunicación y de ataque contra grandes enemigos con una poderosa campaña en redes sociales y con bots y con el uso de mañaneras, si no vieran que eso está en camino.

Ese embate nos indica que las gráficas y argumentos esgrimidos por el senador y dirigente del PRI y la COPPPAL, Alejandro Alito Moreno, cada que algún periodista le pregunta sobre por qué considera necesaria la alianza electoral, tienen base real de triunfo sobre la coalición oficialista Morena, PT y Verde para el proceso de 2027.

Los argumentos del cuestionado, y nada querido, líder del PRI indican que si su partido va en el frente opositor, alianza electoral, con PAN y MC podrían ganar 12 de las 17 gubernaturas en juego y equilibrar porcentajes en la Cámara de Diputados para quitarle a Morena, PT y Verde la mayoría constitucional con la que han destruido los contrapesos democráticos en el país.

Ahí es donde entra el ex presidente Fox y su grupo que ya no sólo se reúne con Alito y la cúpula del PRI sino que conversa con Jorge Romero y otros dirigentes del PAN y de otros partidos, sino que hace amarres con la clase financiera, industrial, empresarial y comercial del país a fin de cerrar filas.

Lo que exponen como principal argumento para la integración de esa alianza y frente opositor está a la vista y en la experiencia de todos: AMLO, Claudia Sheinbaum y su 4T han representado el fin del Estado de Derecho y la democracia; el control de sus instituciones electorales INE y Trife; el hundimiento económico, cultural, cívico, educativo y en seguridad de México. Ni qué decir de sus vinculaciones con el narco y crimen organizado.

Lo que está en riego es el futuro de México, advierten.

Y eso ha hecho posible imágenes como la del ex presidente Vicente Fox y su grupo sentados y en abierta conversación con el senador Alejandro Alito Moreno y sus coordinadores parlamentarios, senador Manuel Añorve y diputado y ex gobernador del PRI en Coahuila, Rubén Moreira en la oficina principal del PRI.

Pero sobre todo habrá que seguir de cerca las reacciones a estos encuentros en las mañaneras de la presidenta Sheinbaum y las apariciones de la dirigente de Morena, Ariadna Montiel.

Mañana 10 de septiembre inicia formalmente el proceso electoral de 2027. A partir de esto serán 9 meses y semanas para llegar al domingo 6 de junio en que habremos de acudir a votar.

En estos 9 meses veremos si se hace realidad ese frente opositor real que pueda disputar la mayoría de las gubernaturas, las alcaldías y las diputaciones federales y locales que estarán en juego ese día.

En México hay una importante experiencia en la integración de alianzas electorales y de poder.

La experiencia nos dice que el frente buscado por Fox y Alito es posible

Ya vivimos la integración de un Frente Democrático formado entonces por fuerzas que se consideraba hasta ese momento que no podrían sumarse nunca, que disputó con gran fuerza el poder al PRI en 1988. Entonces el PRI era como hoy Morena el partido en el poder y al que muchos consideraban invencible.

Hasta hoy, los resultados de aquella elección siguen sin convencer al fallo oficial. Menos cuando Manuel Bartlett, entonces titular de Gobernación y quien sancionaba lo electoral, declaró que se le “cayo el sistema”.

En el transcurso de estos 35 años se han construido muchas alianzas políticas, electorales, legislativas que advierten que no todo está perdido hoy por las disputas y animadversiones personales que se dan entre Alito, Máynez y Romero.

Hoy, los desacuerdos y malquerencias de los tres dirigentes nacionales de la oposición comienzan a ser derrotadas por sus dirigencias estatales y sus aspirantes quienes han comenzado a llegar acuerdos locales para ir juntos.

Pero lo importante esas convergencias hacia un frente opositor comienzan a tener una amplia y creciente base social en el país, surgida de la toma de conciencia ciudadana de que sus males de inseguridad, desempleo, falta de recursos y de oportunidades se originan en el gobierno de Morena y la 4T.

Esto apenas comienza. Y hay que tener confianza en ello. El camino no es fácil, existen muchos y poderosos intereses de todo tipo que se oponen a su integración.

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