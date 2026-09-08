La batalla por Puebla

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

No se trata de aquella heroica gesta del cinco de mayo de 1862 en que el ejército francés fue vencido en las faldas de los cerros de Loreto y Guadalupe, por las fuerzas al mando del general Ignacio Zaragoza.

Se trata en esta ocasión de la disputa por el poder en la capital del estado, donde los contendientes se preparan para una feroz batalla por la alcaldía.

Están conscientes de que quién gane el ayuntamiento en los comicios de 2027 se convertirá en el enemigo a vencer tres años después en la contienda por el gobierno del estado.

De ahí que la disputa por las candidaturas se encuentre en una etapa que puede derivar en trifulca.

El Movimiento de Regeneración Nacional, que triunfó sin opositores en 2024, se está resquebrajando por no encontrar un método que convenza a la militancia de quien es el aspirante con mejores condiciones para competir.

Tienen un alcalde bien evaluado, pero rechazado por el gobernador que quiere impedir a toda costa su reelección, para meter de candidato a su alter ego, José Luis García Parra, el “Belindo” como se le conoce popularmente.

El problema es que este personaje simplemente no prende en el ánimo ciudadano y se busca impulsar a una figura popular, la boxeadora Gabriela Sánchez, “La Bonita”, quien sería una presa fácil en las urnas, para los lobos que presente la oposición.

Laura Artemisa García, secretaria estatal de Bienestar es otra de las morenistas que se promueve, con el aval del gobernador, aunque sus intentos no prosperan.

Tan desprovisto de personajes con fuerza se encuentra el gobernador Armenta que piensa en reactivar a Claudia Rivera, ex alcaldesa de la capital que perdió su reelección.

El Partido Verde quiere entrar a la competencia con el diputado Tony Gali López, hijo del ex gobernador que ahora milita en MC.

Tranquilo sin aspaviento, “Pepe” Chedraui, el actual alcalde, impulsado por Morena trabaja en la búsqueda de su reelección, sabedor de que un nuevo triunfo lo situaría en la antesala de la candidatura al gobierno estatal en 2030 y eso es precisamente lo que Alejandro Armenta quiere evitar, ya que García Parra es su prospecto para el futuro.

Sin embargo, este conflicto interno que mantiene el gobernador Armenta con Chedraui puede generar un resultado adverso en las urnas, sin importar que el candidato sea Chedraui, García Parra, Laura Artemisa o Claudia y es que enfrente se está produciendo un reajuste de opositores.

Movimiento Ciudadano, carente de personalidades, se apropia de desechos de otros partidos y ahora presenta como sus fortalezas al senador Néstor Camarillo, ex priista y al ex gobernador Tony Gali, quien negoció su incorporación al MC, después de ser perseguido por Luis Miguel Barbosa.

Los panistas tienen algunas figuras que pueden competir a buen nivel como la diputada Genoveva Huerta, Jorge Aguilar Chedraui, Jorge Morales Alducin, entre otros, mientras que los priistas están huérfanos de aspirantes.

En este carrusel de emociones, lo que más atrae es el enredo de Alejandro Armenta con sus colaboradores y sus adversarios internos.

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En Michoacán, la lucha por la candidatura de Morena al gobierno estatal parece decantarse en tres aspirantes: Carlos Torres, Raúl Morón y Fabiola Alanís.

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ENTRETEXTO

El Movimiento de Regeneración Nacional, que triunfó sin opositores en 2024, se está resquebrajando por no encontrar un método que convenza a la militancia de quien es el aspirante con mejores condiciones para competir.

PATA

El gobernador Alejandro Armenta quiere meter de candidato a su alter ego, José Luis García Parra, el “Belindo” como se le conoce popularmente.