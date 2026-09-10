Ecatepec realizará operativos para unos festejo patrios seguros

Supervisará el uso de pirotecnia

Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec implementará operativos para supervisar el uso de pirotecnia durante las Fiestas Patrias, donde no se permitirá la quema de “toritos” ni el almacenamiento de productos con pólvora en sitios cerrados, para prevenir accidentes.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que el gobierno municipal evalúa medidas, en coordinación con autoridades estatales y federales, para disminuir riesgos por el uso de fuegos de artificio en los festejos del 15 de septiembre.

Anunció que esa noche, Ecatepec tendrá una “gran celebración” en la explanada municipal, llena de danza, música y sorpresas, con la presentación estelar de la cantante y compositora oaxaqueña Lila Downs, además de quema de castillos y fuegos pirotécnicos con todas las medidas de seguridad, así como la intervención de diversos artistas, en el evento a partir de las 17:00 horas.

Detalló que implementarán el mega operativo Fiestas Patrias en Paz 2026, que garantizará la seguridad y tranquilidad en Ecatepec, en el que participarán más de mil 800 policías municipales y 113 elementos de la Marina, además de que habrá Ley Seca y dispositivos del alcoholímetro, así como coordinación con personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos que vigilará la explanada municipal y las plazas de los 9 pueblos del municipio donde habrá festejos patrios.

Cisneros Coss detalló que Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos, sostiene reuniones con representantes vecinales de los 9 pueblos, entre ellos delegados y Consejos de Participación Ciudadana, para informarles las medidas que se tomarán para la quema de pirotecnia durante los festejos patrios, con la finalidad de prevenir accidentes.