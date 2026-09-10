Reconoce la presidenta Sheinmbaun a Naucalpan en materia de seguridad

Trabajo coordinados de los 3 órdenes de gobierno

Naucalpan, Méx.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció los avances registrados en este municipio en materia de seguridad y destacó la reducción de la percepción de inseguridad en el municipio, resultado del trabajo coordinado entre el gobierno de México, el gobierno del Estado de México y el gobierno Municipal.

Este reconocimiento representa un respaldo a las acciones que impulsa el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, quien participa de manera permanente en las tareas de coordinación, seguimiento y atención de los principales indicadores de seguridad en el municipio.

Los avances señalados coinciden con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Inegi correspondientes al segundo trimestre de 2026. De acuerdo con este ejercicio, la percepción de inseguridad en Naucalpan disminuyó 9.8 puntos porcentuales, al pasar de 80.8 por ciento en marzo a 71.0 por ciento en junio.

Esta reducción representa uno de los descensos más significativos registrados durante el periodo y coloca al municipio en una mejor posición respecto de los últimos años, reflejando el impacto de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltaron la importancia de fortalecer la coordinación territorial como parte de la estrategia nacional de seguridad, con acciones focalizadas y seguimiento permanente de las condiciones que prevalecen en cada municipio.