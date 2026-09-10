El PAN continúa fortaleciendo trabajos internos: Anuar Azar

Valle de Mexico.- En Sesión del Consejo Estatal seguimos fortaleciendo el trabajo interno de Acción Nacional, con decisiones y acciones que nos permiten avanzar con orden, unidad y rumbo, aseguró Anuar Azar, dirigente de ese partido en el Estado de México. “Abordamos temas fundamentales como finanzas sanas, fortalecimiento de nuestra estructura territorial y coordinación entre quienes integramos el Partido, porque un PAN fuerte hacia afuera comienza con un partido unido y sólido desde adentro. Seguimos trabajando para fortalecer a Acción Nacional y estar cada vez más cerca de las familias mexiquenses».