Organiza la asociación Proyecto Social Nuacalpan el encuentro “Desarrollo Económico Incluyente”

Urge cambiar rumbo económico: Ernesto Cordero

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx. – Si no se mejora lacalidad del gasto del presupuesto del gobierno federal y se fortalecen las bases del crecimiento, el rumbo económico del país podría complicarse en los próximos dos años en perjuicio de la economía de millones de mexicanos.

Así lo expresó el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, durante el encuentro “Desarrollo Económico Incluyente”, organizado por la asociación civil «Proyecto Social Naucalpan» que encabeza el luchador social David Parra Sánchez.

El evento reunió a especialistas y representantes sociales, entre ellos, al ex diputado Enrique Jacob, Héctor Luna de la Vega, Raúl Chaparro, RodolfoBalmaceda, entre otros, para analizar las decisiones económicas que marcarán el futuro de México y sus efectos en el ámbito municipal.

«El margen presupuestal disponible es cada vez más estrecho y si no se corrige la asignación del gasto, el rumbo económico nacional podría complicarse para nuestro país», dijo.

Ante decenas de asistentes, Cordero Arroyo, reconoció el trabajo de «Proyecto Social Naucalpan» por abrir espacios en los que la ciudadanía puede informarse, intercambiar

puntos de vista y destacó el esfuerzo que David Parra, para articular la participación ciudadana y mantener una agenda vinculada con los problemas del municipio.

Finalmente, David Parra reiteró que «el desarrollo económico sólo puede considerarse incluyente cuando se refleja en oportunidades, servicios de calidad y mejores condiciones de vida y para lograrlo, se requiere combinar finanzas responsables, inversión productiva y una ciudadanía que participe de manera informada en las

decisiones que afectan a su comunidad», concluyó.