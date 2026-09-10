Camila, la última y nos vamos

“Adiós… World Tour 2026”

Prometen un show de nostalgia, emociones, risas y gritos

Después de más de dos décadas de emocionar a millones de personas con sus canciones, CAMILA anuncia “ADIÓS…WORLD TOUR”, la gira mundial con la que la agrupación se despide de los escenarios y agradece el cariño de su público alrededor del mundo.

La agrupación conformada por MARIO DOMM, SAMO Y PABLO HURTADO tocará el corazón de millones de fans con sus letras llenas de sentimiento. En uno de los recintos más importantes del país, la Arena CDMX el 16 de diciembre a las 9 p.m. Además, prometen un show lleno de nostalgia, lleno de emociones, risas y gritos, donde todos los coleccionistas de canciones podrán cantar junta a la banda una vez más.

Después de vivir su exitosa gira “REGRESA TOUR” con SOLD OUT en más de 950 espectáculos en casi toda Latinoamérica y Norteamérica, regresan al país que los vio nacer, pero ahora para despedirse y agradecer a quienes los han acompañado a lo largo de su carrera. Será la última oportunidad para vivir en vivo la magia de una de las bandas más importantes del pop en español, en un espectáculo que reunirá los grandes éxitos que marcaron a toda una generación, como TODO CAMBIÓ, MIENTES, ALÉJATE DE MÍ, COLECCIONISTA DE CANCIONES, BÉSAME y muchos más.

Con una producción de primer nivel y una puesta en escena diseñada para celebrar su extraordinaria trayectoria, “ADIÓS…WORLD TOUR” será una noche llena de momentos inolvidables. Un concierto histórico para despedir a una de las agrupaciones más exitosas e influyentes de la música en español.