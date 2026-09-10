Natura y Avon celebran el Día de la Consultora y el Consultor de Belleza

Conectando bienestar y belleza

El 22 de septiembre que busca dignificar y profesionalizar la labor de millones de emprendedores

Por: Asael Grande

En el marco del fortalecimiento de su red de venta directa unificada, Natura y Avon conmemoraron el Día de la Consultora y el Consultor de Belleza, una fecha establecida el 22 de septiembre que busca dignificar y profesionalizar la labor de millones de emprendedores independientes en México y América Latina, para transformar vidas, creando nuevas formas de emprender, generando prosperidad, desarrollando habilidades y construyendo proyectos personales.

La efeméride, que coincide simbólicamente con el inicio de la primavera en el hemisferio sur —cuna de la multinacional brasileña Natura—, rinde homenaje al espíritu de renovación y al legado de Luiz Seabra, fundador de la compañía y considerado el primer consultor de la organización. Tras la consolidación comercial de ambas marcas, la celebración se transformó en un espacio común para reconocer el impacto económico y social de su red conjunta de asesores.

Gustavo Prado (Director y Fundador de Trendo; analista de tendencias, investigador, curador y conferencista mexicano), y Fernando Echeverria (Director del Canal de Venta Directa de Natura y Avon en México), compartieron en conferencia de prensa, el modelo actual de la venta por catálogo, que se consolida como un ecosistema altamente digitalizado y rentable:

“La marca Natura-Avon da tantas oportunidades en México, a las mujeres, al emprendimiento –comentó, Gustavo Prado- la fuerza de venta directa en México tiene una proporción a favor de las mujeres, una cosa muy peculiar es que, hoy por hoy, tenemos un mayor peso de la edad de las consultoras en la ‘generación millenial’ y la ‘generación x’, de entre 34-49 años, y viene en el horizonte la ‘generación z’; la belleza es un gran motor de la economía familiar a través de estos mecanismos de venta directa. A partir del 2020 se da la intersección de dos marcas legendarias: Avon y Natura, ambas han ido creciendo desde 2004 para acá, y hay una sinergia entre las dos marcas, particularmente, en la búsqueda de oportunidades para las familias, y oportunidades de emprendimiento y crecimiento personal”.

Por su parte, Fernando Echeverría, destacó que “cómo construyendo redes uno logra tener un alcance mayor, la venta directa, una de las mayores industrias y uno de los canales de venta de mayor generación de negocios, hoy generan alrededor de 250 millones de dólares a través de la directa, más de cien millones son distribuidores para alguna marca dentro de la venta directa, y México ocupa el lugar número 8 en el mundo, un modelo de negocio que ha empoderad mucho a las mujeres, Avon y Natura tuvieron tienen muy claro el querer empoderar a la mujer, promoviendo un modelo de negocio”.

De acuerdo con voceros del sector, la integración tecnológica ha permitido a los consultores gestionar sus negocios mediante aplicaciones móviles, tiendas en línea personalizadas y herramientas de diagnóstico virtual, expandiendo su alcance de mercado de forma exponencial.

Este día no solo celebra las ventas, sino la independencia financiera y el desarrollo familiar que este negocio fomenta, señalan fuentes cercanas a la red de distribución. La profesión se ha convertido en una alternativa clave de autoempleo para mujeres y hombres que buscan flexibilidad de horario y un esquema de ganancias escalable.

Con esta celebración, Natura y Avon reafirman su apuesta por la venta directa como un motor de transformación social, donde la belleza se entiende como un vehículo para generar bienestar e impacto positivo en las comunidades de toda la región.