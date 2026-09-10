Diagnóstico Molecular evita muertes por tuberculosis

• 13 millones de fallecimientos en el mundo por diagnósticos tardío

• Baja California, primer lugar nacional en casos de tuberculosis y 7 por ciento de decesos, cuando la media del país es del 2.5 por ciento

• Nueva plataforma de diagnóstico molecular da resultados certeros en 4 horas, cuando hoy se entregan en semanas

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se pone a la vanguardia en el área médica y coadyuva a la solución de un problema de salud pública, al oponer en marcha su Centro de Diagnóstico Molecular con el apoyo científico y tecnológico de Becton Dickinson México para obtener diagnósticos certeros sobre tuberculosis y otras enfermedades en solo 4 horas y no en semanas como ocurre en la actualidad, lo que retrasaba tratamientos oportunos y eficientes que eviten la muerte. Además, el laboratorio cuenta con mecanismos que permiten detectar la resistencia a los fármacos; con ello, el médico puede recetar medicamentos adecuados.

En las instalaciones de la UABC en Ensenada se encuentra el Centro de Investigación, Innovación y Vigilancia Genómica de Enfermedades Infecciosas donde se instaló la plataforma conocida como BD Max -de la empresa global de tecnología médica Becton Dickinson y certificada por la OMS- que permite analizar entre 150 y 200 pruebas diarias de casos de posible tuberculosis y otras enfermedades como Covid-19, influenza, virus sincitial respiratorio, infecciones de transmisión sexual, así como paneles entéricos parasitarios virales y bacterianos. La nueva tecnología sustituye a los antiguos métodos fenotípicos, los cuales tardaban semanas en realizarse, además de los tiempos de traslado de los estados a la ciudad de México.

Para las autoridades médicas de la UABC, contar con las nuevas tecnologías, sería una irresponsabilidad guardar silencio o mantener la inacción de los encargados de salud

de no apoyarse en diagnósticos a tiempo. Cuatro horas es suficiente para salvar una vida, sobre todo en una entidad federativa que por años se ha mantenido en el primer largar de incidencia de esta enfermedad. La tuberculosis sigue como una amenaza de salud pública en el país, por eso hay que llevar diagnósticos de calidad a quien más los necesita. También se requiere apoyar a estados como Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

En el evento estuvieron presentes el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Mestre; la directora del Centro de del Centro de Diagnóstico Molecular, Raquel Muñiz Salazar, el académico Rafael Laniado Laborín, y la gerente Clínico de BD, Mirian Cortés Couto.