DGA contribuye a que 1.9 millones de mexiquenses salieran de la pobreza

Rumbo al Tercer Informe de Gobierno

La política social del Edomex prioriza la atención a mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, jóvenes y comunidades indígenas

Toluca, Estado de México.– Con una política social que coloca en el centro a quienes más lo necesitan, el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez ha contribuido a que 1.9 millones de mexiquenses salieran de la pobreza, de acuerdo con datos del INEGI; este es uno de los resultados en materia de bienestar rumbo a su Tercer Informe de Gobierno.

En tres años de administración, el Gobierno del Estado de México ha puesto en marcha programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población, con prioridad para quienes enfrentan mayores condiciones de desigualdad.

Entre estas acciones destaca Mujeres con Bienestar, programa que actualmente atiende a 700 mil mujeres con apoyo económico y servicios complementarios de salud, capacitación y atención especializada.

A esta política se suman Alimentación para el Bienestar, que entrega canastas alimentarias para favorecer el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad; así como Crédito Colibrí, enfocado en respaldar proyectos productivos y fortalecer la autonomía económica.

La administración estatal también destina apoyos a personas adultas mayores y personas con discapacidad, además de becas para niñas, niños y jóvenes; así como acciones en materia de vivienda, educación y salud para la población en situación de mayor vulnerabilidad.

En materia económica, el Gobierno estatal mantiene una política para atraer inversión, facilitar la actividad empresarial, respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas y ampliar las oportunidades laborales.

Estos avances forman parte de los resultados que la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentará en su Tercer Informe de Gobierno, con una política social que tiene como prioridad mejorar las condiciones de vida de las familias mexiquenses.