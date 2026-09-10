Edomex brinda certeza y acompañamiento a empresas

The Home Depot invertirá 500 mdp

Tlalnepantla, Estado de México.- La empresa The Home Depot anunció una inversión de 500 millones de pesos en el Estado de México para construir su decimoséptima sucursal en la entidad, que se ubicará en Lerma y generará 100 nuevos empleos.

“El Gobierno de la maestra Delfina Gómez no solamente promueve la inversión, sino que la acompaña y la protege. Se trata de un seguimiento diario, porque nos interesa que las empresas tengan seguridad, certeza y que puedan operar con todo lo necesario”, así lo destacó Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico.

La Titular de la dependencia refirió que uno de los objetivos de la administración estatal es generar condiciones para que las empresas encuentren en el Estado de México un lugar propicio para desarrollar y ampliar sus proyectos.

La nueva sucursal fortalecerá la presencia de The Home Depot en la entidad, donde actualmente genera más de mil 600 empleos y mantiene actividades logísticas y de distribución.

Durante el anuncio, realizado en el Nodo Logístico de The Home Depot en Tlalnepantla, González Hernández señaló que la entidad concentra más de 35 mil unidades económicas dedicadas al comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería, vidrios y materiales para la construcción, que dan empleo a más de 76 mil personas.

La Secretaria de Desarrollo Económico precisó que, durante los casi tres años de la actual administración estatal, la dependencia ha trabajado en mejora regulatoria, certeza jurídica y seguridad para atraer inversiones. A estas acciones se suman las ventajas competitivas de la entidad, entre ellas su ubicación estratégica y una mano de obra calificada, estable y reconocida.