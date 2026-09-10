Juanga vuelve a la pantalla

Su vida y legado, como nunca antes

“Debo, Puedo y Quiero” revela al hombre detrás del Divo de Juárez a diez años de su partida

A una década de su muerte, Juan Gabriel vuelve a encontrarse con el público desde una mirada distinta. No sólo a través de las canciones que lo convirtieron en una de las figuras más importantes de la música mexicana, sino mediante recuerdos, imágenes y materiales personales que buscan mostrar al ser humano detrás del ídolo.

TelevisaUnivision estrenará en México y Estados Unidos “Debo, Puedo y Quiero”, una serie de cuatro episodios que recorre la vida, trayectoria y legado de Alberto Aguilera Valadez, desde sus orígenes y los desafíos que marcaron sus primeros años hasta su transformación en Juan Gabriel, el artista que rompió barreras y convirtió sus composiciones en parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

El proyecto adquiere especial significado al cumplirse diez años de la partida del llamado Divo de Juárez. Su música permanece vigente y continúa encontrando nuevas audiencias, mientras su historia sigue despertando interés dentro y fuera de México.

Uno de los principales atractivos de la producción es el acceso a materiales provenientes del acervo personal de Juan Gabriel y su familia, con los que se construye un relato cercano y en primera persona. Fotografías, recuerdos y momentos de su vida permiten ir más allá de los grandes escenarios para aproximarse a Alberto Aguilera, el hombre que existió detrás de uno de los personajes artísticos más reconocidos de México.

Del origen humilde a convertirse en leyenda

“Debo, Puedo y Quiero” sigue el camino que llevó a Alberto Aguilera Valadez a convertirse en Juan Gabriel. Su historia estuvo marcada por obstáculos, pero también por una capacidad extraordinaria para escribir, interpretar y conectar emocionalmente con millones de personas.

Con una personalidad irrepetible y una manera particular de apropiarse del escenario, Juan Gabriel consiguió que sus canciones atravesaran géneros musicales, generaciones y fronteras. Su repertorio terminó por formar parte de la banda sonora sentimental de México y del público hispano.

La serie busca precisamente recuperar esa dimensión: no quedarse únicamente con la estrella multitudinaria, sino acercarse a las experiencias, recuerdos y circunstancias que construyeron al artista.

El estreno también permitirá que generaciones que no tuvieron oportunidad de verlo en vida conozcan una parte de su historia desde documentos y materiales familiares, mientras quienes crecieron escuchando sus canciones podrán reencontrarse con uno de los grandes referentes de la música popular mexicana.

Dos sábados dedicados al Divo de Juárez

En México, “Debo, Puedo y Quiero” se transmitirá por las estrellas en dos entregas especiales. Los episodios 1 y 2 podrán verse el sábado 12 de septiembre, de 17:00 a 19:00 horas, mientras que los episodios 3 y 4 se emitirán el sábado 19 de septiembre, en el mismo horario.

En Estados Unidos, la producción llegará a Univision. Los primeros dos capítulos serán transmitidos el domingo 13 de septiembre a las 19:00 horas ET y 18:00 horas del Centro, y los episodios finales se presentarán el domingo 20 de septiembre, en el mismo horario.

Además, a partir del 20 de septiembre los cuatro episodios estarán disponibles en ViX en México y Estados Unidos durante un mes, ampliando la posibilidad de acercarse a la historia del cantante. Más que una revisión de sus éxitos, “Debo, Puedo y Quiero” plantea un recorrido por las distintas facetas de Juan Gabriel y por los acontecimientos que hicieron posible el nacimiento de una figura que trascendió la música.

Diez años después de su ausencia, el Divo de Juárez sigue presente. Sus canciones permanecen, su historia continúa generando interés y ahora una nueva producción abre la puerta para conocer, detrás del artista que conquistó multitudes, al hombre que creó una obra destinada a sobrevivirlo.