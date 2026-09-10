Un Sol en escena: Ali Soberanes revive la voz de Luis Miguel

Música, nostalgia y tradición mexicana

El imitador presenta México en la piel, un montaje que propone un viaje musical con los éxitos que han acompañado a varias generaciones

Por Arturo Arellano

Ali Soberanes se prepara para llevar al escenario una experiencia dedicada a uno de los intérpretes más reconocidos de la música mexicana. Bajo el título México en la piel, el espectáculo busca recuperar la imagen, la voz y la atmósfera de los grandes conciertos de Luis Miguel mediante una producción que combina música romántica, pop y repertorio ranchero.

El montaje contará con un mariachi de 10 elementos en vivo, cuatro integrantes de ballet que también participarán como coristas y bailarinas, dos parejas de ballet folclórico profesional y una pantalla LED de gran formato. A ello se suman diversos cambios de vestuario y una propuesta audiovisual inspirada en distintas etapas de la carrera de “El Sol”.

“Decimos siempre que vamos a dar un viaje por el tiempo, que nos vamos a subir a la máquina del tiempo y nos vamos a regresar algunos años”, explicó Soberanes durante la entrevista. El recorrido incluirá canciones de las décadas de 1980 y 1990, así como temas de los años 2000 y actuales.

Aunque acepta ser identificado como imitador, Soberanes señala que su trabajo está orientado principalmente a rendir homenaje al cantante. Para él, interpretar a Luis Miguel implica mucho más que reproducir su voz: también requiere cuidar la presencia escénica, el vestuario, la iluminación y cada detalle visual del espectáculo “Yo acepto el término imitador, porque al final de la historia imitas lo mismo que él hace. Pero lo que hago es un tributo, es un homenaje”, afirmó.

El artista considera que Luis Miguel se distingue por su elegancia y por la precisión de sus presentaciones, por lo que trasladar esa imagen al escenario exige un trabajo integral. “No sirve con que yo te imite su voz y te imite su vestuario si de repente voy a salir con unos zapatos sucios”, expresó.

La puesta en escena también incorporará la figura del guardaespaldas que suele acompañar al cantante durante sus conciertos. Este personaje tendrá una participación propia dentro del espectáculo y contribuirá a recrear algunos de los momentos más reconocibles de las presentaciones de Luis Miguel.

Una producción de gran formato

La propuesta escénica se apoyará en una pantalla LED que mostrará imágenes y fragmentos relacionados con canciones emblemáticas, entre ellas La incondicional. Sin embargo, Soberanes aclaró que no se trata de reproducir los videos originales de manera literal, sino de combinarlos con elementos propios“No te estoy poniendo el video completo de La incondicional. Sacamos fragmentos, pero también metemos un poquito de mis mismas ideas”, explicó.

La producción contempla cambios de vestuario para el intérprete y para el cuerpo de baile, además de una variedad de recursos visuales destinados a crear una atmósfera cercana a la de los conciertos del cantante. El espectáculo pretende que el público no solo escuche las canciones, sino que también reconozca la estética y la energía asociadas con Luis Miguel.

Durante el segmento ranchero, el escenario será acompañado por el mariachi en vivo y las parejas de ballet folclórico. De esta manera, el espectáculo alternará entre la elegancia de la balada, la intimidad del bolero y la celebración de la música mexicana.

Uno de los principales retos del montaje es condensar varias décadas de éxitos en una sola presentación. La extensa discografía de Luis Miguel obliga a elegir cuidadosamente los temas y recurrir a mezclas que permitan presentar distintos periodos de su carrera “Es muy difícil, pero se logra”, comentó Soberanes. Para lograrlo, el espectáculo reunirá fragmentos de varias canciones y conservará los momentos climáticos de cada una.

El repertorio incluirá un recorrido por las baladas compuestas o relacionadas con el maestro Juan Carlos Calderón, además de temas de bolero y canciones rancheras. En el caso de México en la piel, el bloque dedicado al mariachi tendrá un peso especial, por lo que algunas canciones de otros géneros deberán reducirse “Tienes que sacrificar a lo mejor boleros, porque ya tuviste que meter seis o siete temas con mariachi”, explicó. A pesar de la dificultad, aseguró que los clásicos de Luis Miguel siempre estarán presentes.

Las canciones más conocidas también servirán para establecer una conexión inmediata con el público. Soberanes recordó que algunos temas que antes aparecían al final de los conciertos ahora pueden utilizarse para abrir el espectáculo y generar una respuesta desde el primer minuto.

Más allá de la caracterización y del despliegue técnico, el intérprete considera que el momento más importante ocurre cuando logra establecer una conexión emocional con los asistentes “La mejor recompensa es cuando escuchas que la gente está coreando esa canción”, afirmó.

Soberanes busca incluir no solo los éxitos más populares, sino también canciones menos escuchadas que puedan despertar recuerdos en el público. En su opinión, esos temas permiten recuperar experiencias personales relacionadas con la familia, la escuela, antiguas relaciones o distintas etapas de la vida “Te dicen: ‘Qué bonita canción, tenía mucho que no la escuchaba’, o ‘me hiciste recordar a mi exnovio, a mi mamá, a mi papá, a mi escuela’. Eso es maravilloso”, relató.

Para el artista, el aplauso representa una parte importante del espectáculo, pero la verdadera satisfacción aparece cuando las personas cantan y reconocen el homenaje dedicado a Luis Miguel.

Una gira por distintos escenarios

Además de la presentación teatral, Ali Soberanes continuará con una serie de actuaciones en diferentes puntos de la República Mexicana. Entre los lugares contemplados se encuentran Puebla, Michoacán, Morelos y Acapulco.

El proyecto también incluye presentaciones particulares y funciones en restaurantes y bares. Sin embargo, el intérprete destacó la importancia de mantener una gira teatral, pues considera que el público de este tipo de recintos posee una relación especial con el espectáculo.

Durante octubre y noviembre, Soberanes prevé continuar con presentaciones en teatros del norte de la ciudad. Con México en la piel, el imitador busca que cada función sea una celebración de la música romántica, el mariachi y la memoria colectiva de quienes han crecido escuchando la voz de Luis Miguel.