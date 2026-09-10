En 2027, se destinarían en pensiones 2.5 billones de pesos, 6.3% del PIB nacional

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

Se trataría del mayor gasto en este sector durante un solo año en la historia de las finanzas públicas de México

El gasto público en pensiones alcanzará los 2.5 billones de pesos (bdp) en 2027, equivalentes al 6.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

Sería mayor gasto en pensiones durante un solo año en la historia de las finanzas públicas de México, además de que representará casi la suma total del gasto que se prevé destinar en 2027 a educación (1.4 bdp) y salud (1.2 bdp)

Según las proyecciones del gobierno federal, el gasto en pensiones contributivas crecerá 4.6% en términos reales respecto a 2026, a 1.84 billones de pesos.

Mientras que el rubro de las pensiones no contributivas, que está compuesto principalmente por la Pensión Universal de los Adultos Mayores (PUAM), aumentará 0.1%, a 640,291 millones de pesos.

El crecimiento del gasto total de pensiones durante 2027 sería de 4.6% en términos reales respecto al año anterior.

En el Presupuesto de Egresos 2026, el gobierno federal proyectaba que el gasto en pensiones en el presente año sería de 2.3 billones de pesos o 6% del PIB nacional.

Por lo tanto, el gasto en pensiones incrementaría en 0.3 puntos porcentuales del PIB en 2027.

Las pensiones contributivas son aquellas en las que el pensionado tuvo que aportar durante su vida laboral una parte de su salario a los institutos de seguridad social para financiar sus pensiones o las de otros jubilados.

Mientras que las pensiones no contributivas son aquellas en las que quien las recibe no tiene que aportar ninguna cuota de su salario ya que son financiadas en su totalidad por el gobierno, como la PUAM o el resto de las pensiones del bienestar.

23% de todo el presupuesto

Año con año el pasivo pensionario del gobierno federal crece conforme la población mexicana va envejeciendo y los montos de las pensiones se actualizan conforme a la inflación.

Del 2017 al 2025, el crecimiento promedio anual en el gasto pensionario del gobierno federal fue 9 por ciento.

Además, cada vez es más evidente la relevante carga presupuestal que le representa al Estado mexicano el pago de las pensiones que tiene a su cargo.

En 2027, el gasto en pensiones absorberá el 23% de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto cuando en 2025 representó el 22% de todo el gasto neto total ejercido.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha advertido que el nivel de crecimiento en el gasto pensionario es insostenible si la economía mexicana no crece más y si la recaudación de impuestos no aumenta también considerablemente.

El plan de Carlos Slim para reducir pensiones

Sigue l debate sobre el futuro de las pensiones en México, tras las polémicas declaraciones, hace varios meses, del empresario Carlos Slim, quien cuestionó la viabilidad de los actuales sistemas de retiro. Su postura, que apunta directamente al ISSSTE, al IMSS y a los programas sociales, abrió una discusión profunda sobre la sostenibilidad del modelo previsional en el país.

El magnate ha planteado que los esquemas actuales, incluyendo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, no son sostenibles a largo plazo. En su visión, el crecimiento económico limitado y el aumento en la esperanza de vida obligan a replantear las reglas del retiro laboral.

La propuesta de Carlos Slim pensiones México no solo genera controversia por su dureza, sino también por el impacto que tendría en millones de trabajadores. Elevar la edad de jubilación hasta los 75 años y reducir el papel de instituciones como el ISSSTE implicaría un cambio estructural en los derechos laborales conquistados durante décadas.

«Hay que trabajar»

El eje central de la propuesta de Carlos Slim jubilación 75 años se basa en una idea clara: prolongar la vida laboral de los mexicanos. Según el empresario, las personas deberían seguir trabajando hasta los 75 años, en línea con la esperanza de vida promedio actual en el país.

Para el empresario, el modelo actual incentiva la inactividad y no contribuye a combatir la pobreza de manera estructural. En cambio, propone un esquema donde el empleo productivo sea el eje del desarrollo económico y social, lo que implicaría dejar atrás sistemas como el ISSSTE pensiones en su formato actual.

Sin embargo, esta visión ha sido cuestionada por diversos sectores que consideran inviable extender la vida laboral en un país con altos niveles de informalidad y desigualdad. Para muchos trabajadores, especialmente aquellos en empleos físicos o precarios, trabajar hasta los 75 años no es una opción realista.