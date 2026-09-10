Visita del presidente de Corea, oportunidad histórica para las relaciones bilaterales: Higinio Martínez

El senador recibe a Jooil Lee, embajador designado de ese país en México

La visita del presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung, representa una oportunidad histórica para refrendar la amistad entre México y ese país, fortalecer las relaciones bilaterales y abrir nuevas posibilidades de colaboración.

Así lo destacó el presidente de la Cámara de Senadores, Higinio Martínez Miranda, en una reunión con el embajador designado de ese país en México, Jooil Lee. El Senador recordó que la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el mandatario de Corea visitará nuestro país en los próximos días.

“Estamos convencidos de que esta visita del presidente de su país va a constituir una nueva oportunidad histórica para refrendar la amistad entre México y Corea, fortalecer nuestra cooperación y abrir nuevas posibilidades de colaboración en beneficio de nuestras sociedades”, expresó.

Martínez Miranda sostuvo que, en la actualidad, la relación bilateral es más fuerte y sólida que nunca, gracias a la colaboración en materia comercial, cultural, científica, tecnológica y deportiva, además de que esa cooperación se ha dado sobre los pilares del respeto mutuo y la confianza.

Subrayó, además, que la presencia en el Senado de la República del embajador designado de la República de Corea en México representa una valiosa oportunidad para seguir acercando a ambos pueblos y para fortalecer los vínculos que los unen.

Jooil Lee coincidió en que la visita del mandatario de la nación asiática a nuestro país contribuirá a consolidar la asociación estratégica entre ambas naciones, como también lo han hecho los encuentros diplomáticos en el Senado, entre ellos el del vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Joo Ho-Young, que contribuyen al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Precisó que el intercambio entre ambas naciones comenzó en 1962 y desde entonces se han desarrollado lazos de amistad y cooperación en diversos ámbitos; confió, además, en que los encuentros de parlamentarios de ambos países se incrementarán en el futuro.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Verónica Noemí Camino Farjat, detalló que el intercambio comercial entre México y la República de Corea asciende a 29 mil millones de dólares, además de que ese país es nuestro segundo socio comercial del continente asiático y alrededor de dos mil empresas surcoreanas tienen actividad en nuestro territorio.

Destacó que en nuestro país ya se consumen diversos productos de la nación asiática, entre cosméticos, ropa y alimentos, y la cultura musical de ese país atrae en particular a los jóvenes; “queremos que no solamente sea una moda, porque son muy buenos productos”, enfatizó la Senadora.

Jooil Lee, embajador designado de la República de Corea en México, estuvo acompañado en esta visita por Sejin Park, consejero de Asuntos Políticos de esa oficina diplomática; y Minjeong Cho, primera secretaria de la embajada.