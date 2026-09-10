Hablar, escuchar y acompañar: apuesta de la UAEMéx para prevenir el suicidio

Inicia campaña “Cambiando la narrativa sobre el suicidio”, que busca eliminar estigmas y fortalecer las redes de apoyo ante situaciones de riesgo emocional

Toluca, Méx.- Hablar del suicidio sin prejuicios, reconocer las señales de alerta y saber cómo acompañar a quien atraviesa una situación de sufrimiento puede marcar una diferencia. Bajo esta perspectiva, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) puso en marcha la campaña “Cambiando la narrativa sobre el suicidio”, con actividades dirigidas a promover la escucha, el diálogo y la atención oportuna.

La campaña parte de una premisa: el suicidio no puede abordarse únicamente como un problema individual. Las condiciones emocionales, familiares y sociales que rodean a una persona también forman parte de la conversación y, por ello, la prevención requiere comunidades capaces de identificar situaciones de vulnerabilidad y responder antes de que una crisis se agrave.

Durante la jornada, 15 psicólogas y psicólogos recibieron un reconocimiento por concluir el Diplomado “Trabajo con Partes Disociativas en Trauma Complejo”, programa de formación especializada que aporta nuevas herramientas para la atención de personas que han vivido experiencias traumáticas.

La secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, señaló que atender la salud mental exige la participación de diferentes áreas de la Universidad, particularmente para ampliar las posibilidades de orientación, acompañamiento y detección temprana entre estudiantes y trabajadores universitarios.

Acompañada de la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja, apuntó que más allá de la atención individual, también es necesario generar entornos que funcionen como factores de protección y permitan que una persona encuentre espacios donde pueda hablar, ser escuchada y recibir ayuda.

En la Clínica Multidisciplinaria de Salud, la directora de Salud Universitaria, María de los Ángeles Monroy Martínez, destacó el trabajo que se desarrolla mediante el Programa de Orientación Psicológica para ofrecer acompañamiento y atención a la comunidad universitaria.

La campaña, explicó, busca incidir también en la forma en que se habla del suicidio: eliminar estigmas, abrir canales de comunicación y favorecer una cultura en la que pedir ayuda no sea visto como una señal de debilidad.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la conferencia “Comprender para prevenir: del riesgo a la intervención”, impartida por el especialista Luis Castillo Moreno, quien llamó a mirar la conducta suicida desde el contexto y no desde los prejuicios.