Impulsan la gerontología como herramienta para un envejecimiento saludable

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS), fortalecerá durante septiembre la atención preventiva de personas mayores de 60 años mediante un paquete clínico que integra servicios médicos, odontológicos y de bienestar, con especial énfasis en la gerontología.

La estrategia busca acercar a este sector de la población a servicios que contribuyan a detectar oportunamente enfermedades y factores de riesgo, así como promover hábitos que favorezcan un envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida.

El director de Servicios Médicos a la Sociedad Valle de Toluca de la CMS, Sergio Alejandro García Zúñiga, explicó que esta iniciativa se desarrolla a partir de las conmemoraciones del Día de la Persona Adulta Mayor, que se celebra el 28 de agosto, y del Día de las y los Gerontólogos, el 1 de septiembre.

Destacó que la prevención es fundamental para identificar de manera oportuna padecimientos crónico-degenerativos como hipertensión, diabetes y artritis reumatoide, además de brindar orientación sobre alimentación, actividad física, autocuidado y seguimiento de la salud, tanto a las personas mayores como a quienes participan en sus cuidados.

El paquete clínico contempla consultas de medicina general, ginecología, otorrinolaringología y odontología, además de servicios de acupuntura y densitometría.

García Zúñiga resaltó que uno de los principales objetivos de esta estrategia es dar a conocer la gerontología como un área de atención preventiva que aún no es ampliamente identificada por la sociedad. Explicó que esta disciplina permite orientar a las personas sobre las condiciones propias del envejecimiento y, cuando es necesario, canalizarlas oportunamente hacia servicios de atención médica general o especializada.

En este sentido, subrayó la importancia de realizar revisiones periódicas y estudios preventivos, ya que esperar hasta la aparición de síntomas o de una enfermedad puede dificultar su atención y afectar la calidad de vida.

Como parte de este enfoque integral, la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la UAEMéx también ofrece servicios de nutrición y actividades físicas dirigidas a personas adultas mayores, entre ellas talleres de Tai Chi, cuyos movimientos contribuyen a favorecer la movilidad y el bienestar.