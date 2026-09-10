Redoblan vigilancia en CDMX con mayor acercamiento policial

Lanzan Código 1: La policía en tu calle

Más de 8 mil 176 elementos recorrerán de manera sistemática las calles en los mil 22 cuadrantes en que fue dividido el territorio capitalino

Con el propósito de reducir el territorio asignado a cada patrulla y reforzar la proximidad con los habitantes, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la estrategia Código 1: La policía en tu calle, mediante la cual 2 mil 44 patrullas y 8 mil 176 elementos recorrerán de manera sistemática las calles en los mil 22 cuadrantes en que fue dividido el territorio capitalino.

Los agentes deberán ingresar calle por calle, descender de sus unidades y establecer contacto con vecinos inscritos como enlaces de paz, quienes firmarán una bitácora para acreditar que el recorrido fue realizado.

De acuerdo con las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2017 a 2025 la confianza en la policía capitalina se duplicó, pero, admitió, aún hay mucho por hacer, por lo que esta estrategia no sólo ayudará a bajar los delitos, sino también a que la población lo perciba.

Las autoridades aclararon que los participantes no asumirán funciones policiales ni enfrentarán situaciones de riesgo, pues su labor será únicamente verificar los recorridos y comunicar las necesidades de sus calles.

Patrullajes diarios de 5:00 a 21:00 horas

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que desde esta semana, los patrullajes se realizarán todos los días de 5:00 a 21:00 horas, con el objetivo de que las unidades recorran la totalidad de sus cuadrantes cada semana. Para ello, se dará prioridad al uso de unidades oficiales y se realizarán recorridos pie-tierra en las zonas cuya geografía lo requiera. Las patrullas difundirán un mensaje durante sus recorridos para facilitar su identificación y fortalecer el contacto con la ciudadanía.

El titular de la SSC destacó que los “Enlaces de Paz” verificarán el patrullaje en cada calle y que funcionen como puntos de contacto entre las comunidades y la Policía. Esta labor se complementará con la supervisión de distintas áreas de la SSC y presencia estratégica permanente las 24 horas en zonas de alta incidencia.

Vázquez Camacho recordó que, la reorganización territorial permitió incrementar de 847 a mil 22 cuadrantes, mientras que mediante “Policía Cerca de Ti” se han realizado más de 6 millones de visitas a casas, negocios, escuelas y espacios públicos de las 16 alcaldías. Añadió que también operan 264 módulos de seguridad con presencia policial las 24 horas.

Por su parte, el secretario de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), Tomás Pliego Calvo, explicó que la seguridad ciudadana debe desarrollarse de manera conjunta con la participación de las comunidades. Por ello, la estrategia contempla recorridos casa por casa para invitar a las y los vecinos de distintos tramos de las calles a participar en asambleas, se escuchen sus necesidades y se definan uno o más Enlaces de Paz.

Detalló que estos enlaces mantendrán comunicación permanente y de calidad con las y los policías, además de coordinarse con los equipos de la SAPCI y de las Casas de Gobierno para mantener informada a la comunidad y facilitar la atención de sus demandas.

Pliego Calvo puntualizó que en Álvaro Obregón se tiene una meta de 700 asambleas; hasta el momento se han realizado 437 en 51 bloques, con el registro de mil 242 Enlaces de Paz. Destacó que el objetivo es consolidar un modelo de seguridad basado en la participación ciudadana, la presencia territorial y el diálogo permanente entre autoridades, policías y comunidades.

Policía más cercana

Al dar el banderazo de arranque del nuevo programa de seguridad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en la actual administración aumentó en un 20 por ciento el número de cuadrantes, pasó de 847 a mil 22, haciendo más pequeños los territorios para una mayor cobertura, además de que se asignaron dos patrullas por cuadrante para una mayor presencia, mejor vigilancia, además de tener mayor cercanía con la comunidad, lo que significa que habrá territorios cuidados de cerca. Refirió que hay colonias que son solo un cuadrante y otras que tienen hasta 7.

Al recordar que este año fueron adquiridas 3 mil 500 patrullas, Brugada Molina precisó que en el nuevo programa de proximidad participarán 2 mil 44 patrullas, dos por cuadrante, 8 mil 176 policías; dos elementos por unidad, y se consideran dos turnos para desarrollar las tareas de vigilancia, acción en la que la ciudadanía apoyará firmando un documento que le presente el policía de cuadrante.

“Este nuevo modelo de seguridad también expresa una nueva forma de gobernar desde abajo y en el territorio, gobernar con proximidad. Es imposible transformar desde el escritorio, solo podemos transformar bien cuando caminamos las calles, cuando tocamos las puertas, cuando escuchamos a la gente y cuando resolvemos juntos los problemas”, enfatizó.

La mandataria capitalina remarcó que con este nuevo modelo de vigilancia habrá patrullaje universal en todo el territorio de la ciudad de México, donde se recorrerá calle por calle y los policías visitarán a un enlace y con ello garantizan que está recorriendo las vialidades. Asimismo, habrá patrullaje focalizado en zonas de mayor incidencia delictiva donde también habrá patrullajes.

En ese sentido, indicó que se mantendrá un control tecnológico del patrullaje a través de un sistema de geolocalización de las patrullas y radios que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el que se podrá reconstruir con certeza el patrullaje, dónde se encuentra, y se verificará tecnológicamente la presencia de los policías en el territorio.

“Estamos transformando el patrullaje de proximidad de nuestra ciudad a través de tres pilares. Evidencia territorial, evidencia tecnológica y evaluación ciudadana”, subrayó.

Brugada Molina indicó que una de las grandes innovaciones del Código 1, la policía en tu calle, es la construcción de una Red de Enlaces por la Paz, la cual estará integrada de manera libre por vecinas y vecinos. Para ello, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, realiza asambleas en las colonias, barrios y pueblos con el objetivo de elegir un enlace, quien recibirá a los policías y les firmará el documento que confirmará que los elementos pasaron por esa calle.