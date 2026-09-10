Donald Trump, muy inconforme con el desempeño de Sheinbaum en seguridad

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Marco Rubio es, sin duda, el segundo hombre con más poder en Washington después de Donald Trump.

Como secretario de Estado no sólo opera las relaciones internacionales de EU sino la situación interior en esa nación.

Ni qué decir que es el vocero más directo del gobierno de EU y del propio presidente Trump.

Rubio dijo esta semana en Quito, Ecuador que:

“… el caso de (la seguridad en) México es un gran desafío, aún más grave por el tamaño del país, por el poder de los cárteles que están ahí…

“No creo que sea ningún misterio para nadie decir que hay territorios, vastos territorios en México que no están gobernados por el Estado. Están controlados por estas organizaciones narcoterroristas.

“Ahora, diré esto para ser justos: los mexicanos han hecho más que antes para perseguir a estos grupos. Pero todavía no es ni remotamente lo suficiente. Ellos (el gobierno de México) saben que les hemos expresado esto. Y que esperamos trabajar coordinadamente con ellos para hacer más, porque al final, la cabeza de la serpiente son estos cárteles en México. Y son una amenaza… son una amenaza para el Estado mexicano… y el pueblo de México te dirá que el tema número uno en México, lo dicen las encuestas tras encuestas, es la seguridad.

“En México los candidatos políticos son asesinados frecuentemente… jueces asesinados habitualmente, periodistas que informan sobre los cárteles son igualmente asesinados por estos grupos.

“Estos grupos representan una enorme amenaza justo en nuestra frontera… ahora tienen drones y los están usando para tratar de traficar drogas y personas a través de la frontera.

“Estos grupos son muy peligrosos. Está muy bien financiados. Necesitan ser enfrentados. Nuestro deseo y nuestro interés es hacerlo conjuntamente con el gobierno de México… eso es lo ideal… pero eventualmente esa amenaza tendrá que ser enfrentada de una manera u otra.

“Pero nuestra intención es hacerlo conjuntamente con las autoridades mexicanas”, insistió.

La situación de México (el que hoy encabeza Claudia Sheinbaum) de que habla Rubio es de gran preocupación e inconformidad, y hasta irritación para el Gobierno de Donald Trump.

Ese México que describe Marco Rubio es el dominado en vastos territorios por los cárteles no por el Estado. Donde igual se ejecuta cotidianamente a políticos, opositores, jueces y periodistas.

Cárteles que ahora tienen y usan drones para atacar EU.

Rubio dice que su gobierno está convencido en que hay que combatir a los cárteles porque son un peligro para México y EU y los quiere combatir en coordinación con el Gobierno de México.

Pero acota:

“… pero eventualmente esa amenaza tendrá que ser enfrentada de una manera u otra”.

Es decir, si Claudia Sheinbaum persiste en rechazar una amplia coordinación, cooperación y operativos conjuntos, entonces EU lo hará de cualquier forma.

Lo cierto es que, dice implícitamente Rubio, no se puede continuar sin irse a fondo contra los cárteles y sus aliados los políticos y funcionarios en el gobierno.

Lilly Téllez advierte: los “narcosenadores” están convirtiendo al Senado en su santuario

Con el apoyo de la bancada senatorial del PAN y de los líderes del PRI -como los senadores Alejandro Alito Moreno, Carolina Vigiano y Manuel Añorve– la aguerrida senadora sonorense, ahora de Acción Nacional, Lilly Téllez advierte y denuncia:

“Cada vez salen más narco-políticos, está Juan Ramón Gómez Leal, está Enrique Inzunza, está Julieta Ramírez, está Adán Augusto López y otros que están convirtiendo al Senado de la República como su santuario de impunidad… senadores que tienen señalamientos, carpetas abiertas dentro y fuera del país que en lugar de sus escaños deberían ser llamados por la Fiscalía, deberían estar rindiendo cuentas…”

Y todos estos son acompañados por otros senadores como el expanista y hoy neomorenista coahuilense, Luis Fernando Salazar,quien amenazó con ir a buscar a Enrique Acevedo conductor de N+ -de Televisa-, quien informó que la senadora por Morena Julieta Ramírez -quien aspira ser la candidata a gobernadora de BC-, negocia con el Departamento de Justicia de EU para que paren una investigación en su contra por vínculos con el narco.

“El punto es que aquí en el Senado se están refugiando estos delincuentes, estos narco-políticos…

“En el Senado no debemos acostumbrarnos, yo no voy a dejar de señalarlos en todas las sesiones, tienen que ser expulsados del Senado y las autoridades deben ir por ellos. Ni el fuero ni el recinto deben ser utilizados para proteger, para encubrir delincuentes”, indicó Téllez.

Higinio Martínez sale al quite en favor de la libertad de expresión

En este contexto, el nuevo presidente del senado, el líder del Grupo Texcoco, doctor Higinio Martínez, afirmó que el Senado tiene un fuerte compromiso con la libertad de expresión y el respeto hacia la labor periodística.

“Todos los periodistas hacen su trabajo -yo no lo voy a calificar de bueno o malo, defectuoso, cierto o falso- y desde la Presidencia del Senado merecen nuestro respeto”, indicó.

A los legisladores les puede o no gustar lo que se dice en los medios, “pero los periodistas tienen derecho a decirlo, escribirlo y publicarlo”, al solidarizarse con el conductor Enrique Acevedo de N+, a quien el senador morenista Luis Fernando Salazar amenazó con ir tras él por haber dado a conocer que el Departamento de Justicia de EU tiene un expediente abierto en contra de la senadora Julieta Ramírez, de BC.

El senador de Morena Higinio Martínez recordó que en nuestro país existe libertad de expresión y, en ese sentido, destacó su compromiso de que también se garantice esa libertad en el Senado de la República.

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