Los señoríos tlaxcaltecas y la princesa Beatriz

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Tlaxcala retrocedió en el tiempo y volvió a los tiempos de los cuatro señoríos, aunque ahora ya no existe un Xicoténcatl para encabezarlos, sino una princesa llamada Beatriz.

Los cuatro señoríos se convirtieron en familiares, donde cuatro familias se entronizaron en el estado desde hace 70 años se intercambian el poder unos a otros, bajo la batuta de una directora de orquesta convertida en princesa.

El entramado de la política tlaxcalteca es digno de novelas de acción, pasión y drama.

Joaquín Cisneros Molina llegó al gobierno del estado en 1957 y su nieta, Lorena Cuéllar Cisneros, es la actual gobernadora. El hijo de Cisneros Molina pretendió ser gobernador, pero fue vencido en las urnas por otro miembro distinguido de otro de los señoríos, Alfonso Sánchez Anaya.

Sánchez Anaya recientemente fallecido fue sobrino de Emilio Sánchez Piedras el gran patriarca de otro de los señoríos que gobernó también Tlaxcala y fue el formador de la perla convertida en princesa, Beatriz Pardes Rangel. Pero como mencionamos al inicio, hay drama, pasión y acción en el entramado tlaxcalteca. Después de ser gobernadora, Beatriz se convirtió en el titiritero de la política tlaxcalteca y convenció tanto a Sánchez Anaya como a Héctor Ortiz, ambos priistas, de pasarse a la oposición al no ser designados candidatos a gobernadores y bajo su batuta los condujo a la victoria.

La ambición atrapó a Sánchez Anaya y pensó en dejar como heredera del gobierno estatal a su esposa, Maricarmen Ramírez, la que fue presa fácil del complot de Beatriz Paredes.

Ahora, el hijo de Sánchez Anaya, Alfonso pretende la candidatura de Morena al gobierno estatal, siguiendo los pasos de su padre y su tío abuelo y, nuevamente de la mano de Beatriz Paredes, la gran operadora, con la complacencia de la gobernadora Lorena Cuéllar.

Pero la historia de los señoríos no estaría completa, sin otros dos gobernadores Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena. Mariano se casó con una hija del gran patriarca Sánchez Piedras y tuvo que pactar con Beatriz Paredes para poder llegar al gobierno estatal, después de haber sido derrotado en el primer intento.

Marco Antonio Mena, sin parentesco con ninguna de esas familias, aunque uno de sus hermanos está emparentado cercanamente con la actual gobernadora.

En esta sucesión de familias en el poder, solamente queda exento de ello, José Antonio Álvarez Lima, quien sin parentesco alguno y librado del embrujo de la princesa Beatriz, logró sucederle en el gobierno estatal.

Caso aparte es el de Tulio Hernández que consiguió lo que su padre no pudo, gobernar Tlaxcala. Hijo de un eterno dirigente campesino, Francisco Hernández aspiró al gobierno del estado, pero tuvo que conformarse con que su hijo llegara.

El entramado telenovelero de la sucesión en Tlaxcala se muestra tenso y habrá que ver si la princesa Beatriz sigue teniendo el encanto y el convencimiento para impulsar a los candidatos en la figura de otro de los Sánchez o si dejan pasar a la senadora con licencia, Ana Lilia Rivera.

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Fallecieron los periodistas Mauro Jiménez Lazcano, director de la revista Macroeconomía y un caballero del gremio, apreciado por todo y Óscar Mario Beteta, columnista y conductor de noticias. DEP.

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