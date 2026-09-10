Suman Agepro y Bacalar esfuerzos para atender necesidades en Maya Balam

Autoridades acuerdan acciones para fortalecer los servicios básicos y brindar certeza jurídica sobre la tierra

Bacalar.- La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) en coordinación con el Ayuntamiento de Bacalar y habitantes de la localidad Maya Balam, llevaron a cabo una reunión de trabajo para atender las peticiones de la comunidad y establecer acciones que contribuyan a mejorar sus condiciones y brindar mayor certeza jurídica sobre la tierra.

La reunión estuvo encabezada por el director general de la Agepro, Carlos Flores Hidalgo, y el presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, con el objetivo de dar continuidad a los procesos que permitan fortalecer la certeza jurídica sobre estas tierras.

Estas acciones forman parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, bajo una visión de gobierno humanista, en la que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite atender de manera cercana las necesidades de las comunidades y avanzar en soluciones que contribuyan a una mejor calidad de vida de las familias.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con los servicios básicos que requieren las y los habitantes de la comunidad. En este sentido, el Ayuntamiento de Bacalar brindará acompañamiento en las gestiones correspondientes ante las dependencias competentes, con el propósito de avanzar en la atención de estas necesidades.

Por su parte, la Agepro atendió planteamientos relacionados con la regularización de lotes y parcelas, algunos de los cuales son utilizados por las familias para actividades productivas como la siembra y la crianza de ganado, que forman parte de su sustento.

El director general de la Agepro O, Carlos Flores Hidalgo, destacó que la coordinación con el Ayuntamiento de Bacalar y la comunidad es fundamental para atender de manera integral las necesidades de Maya Balam. “La certeza jurídica de la tierra representa tranquilidad para las familias y también una base para que puedan seguir trabajando y construyendo su patrimonio. Desde la AgeproO seguiremos atendiendo estos planteamientos y sumando esfuerzos con el municipio para encontrar soluciones que generen bienestar para la comunidad”, señaló.