Quintana Roo encabeza lista nacional sobre casos de suicidio

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Cientos de personas enfrentan en silencio problemas emocionales

En Cancún, una ciudad que nunca se detiene, el bullicio cotidiano puede ocultar realidades profundas. Entre quienes trabajan, estudian o buscan oportunidades, también hay quienes enfrentan en silencio problemas emocionales que los colocan en riesgo. La soledad, aun rodeados de gente, es una experiencia más común de lo que parece.

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, recuerda la urgencia de atender la salud mental. Especialistas insisten en que la prevención no depende solo de la atención profesional: también requiere comunidad, escucha y redes de apoyo.

Los datos oficiales muestran la magnitud del desafío. Según cifras preliminares del Inegi 2025, Quintana Roo registró una tasa estandarizada de 11.8 suicidios por cada 100 mil habitantes, el segundo lugar nacional junto con Aguascalientes, solo detrás de Chihuahua (13.9). El promedio nacional fue de 6.8.

La estadística revela además que ocho de cada diez casos corresponden a hombres, y que los grupos de 15 a 24 y de 25 a 34 años concentran buena parte de los fallecimientos. La atención a adolescentes y jóvenes adultos se vuelve prioritaria, sin dejar de lado a otros sectores.

La psicóloga Sandybel Robaldino advierte que el suicidio es un fenómeno complejo, sin una sola causa. El aislamiento social, la pérdida de vínculos y la falta de redes de apoyo pueden aumentar la vulnerabilidad en momentos de crisis.

Cancún, con su alta movilidad poblacional, enfrenta un reto particular: muchas personas llegan solas, dejando atrás familia y comunidad. Reconstruir pertenencia no siempre es sencillo. “Una persona puede mantener una vida activa y, al mismo tiempo, experimentar una profunda sensación de soledad”, explica Robaldino.

La especialista subraya que frases como “échale ganas” no bastan. La prevención implica crear espacios donde pedir ayuda sea posible y socialmente aceptado. Tener a alguien que escuche sin juzgar puede marcar la diferencia, junto con vínculos significativos y acceso oportuno a profesionales de la salud mental.

El municipio de Benito Juárez impulsa estrategias para enfrentar el problema. Este 10 de septiembre, el DIF organiza la Jornada Municipal de Prevención del Suicidio “¡Detén el dolor, no la vida!” en el Teatro “8 de Octubre”, con conferencias y testimonios.

De enero a junio de 2026, la Coordinación de Salud Mental del DIF atendió a 2,380 pacientes en psicología y 552 en psiquiatría, además de pláticas de concientización para casi tres mil personas en escuelas, empresas y colonias.

El Instituto Municipal contra las Adicciones (IMCA) refuerza la prevención con el programa “Yo No Soy Cómplice”, que aborda depresión, ansiedad, acoso escolar, autolesiones y consumo de sustancias. A principios de septiembre, el CETMAR 41 recibió una jornada enfocada en estos temas.

Entre los factores de riesgo destacan la depresión y ansiedad severas, el aislamiento, la falta de educación emocional y experiencias de violencia o rechazo. Las redes sociales, aunque no son causa directa, pueden influir en la percepción de la vida y la autoestima, sobre todo en jóvenes vulnerables.

El reto para Cancún no es únicamente ampliar la atención psicológica, sino construir una sociedad donde hablar de lo que duele deje de ser motivo de vergüenza. La prevención comienza en lo cotidiano: escuchar, acompañar, preguntar y reconocer las señales de alerta. Porque pedir ayuda nunca es una muestra de debilidad, sino un acto de valentía.

Sargazo: un problema de aguas residuales

El ingeniero Guillermo Alvarado, especialista en ingeniería química petrolífera y biotecnología verde, advierte que el crecimiento desmedido del sargazo en el Caribe no puede entenderse únicamente como un fenómeno de recale o como consecuencia del cambio climático. A su juicio, el manejo insuficiente de las aguas residuales en zonas costeras es un factor clave que alimenta la proliferación de la macroalga.

De acuerdo con sus estudios, Quintana Roo trata alrededor del 65% de sus aguas residuales, pero ese porcentaje no garantiza que el proceso sea adecuado para evitar que nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio lleguen al mar. El 35% restante no recibe tratamiento alguno, y parte del volumen tratado requiere procesos más avanzados.

Alvarado subraya que las descargas insuficientemente tratadas generan condiciones favorables para el crecimiento excesivo de algas. Además, recuerda que la deforestación de manglares —con un promedio de 1,900 hectáreas perdidas cada año en las últimas tres décadas— ha debilitado el equilibrio ambiental de la región.

El especialista propone una estrategia integral que vaya más allá de retirar toneladas de sargazo de las playas. Entre sus planteamientos destacan: mejorar el tratamiento de aguas residuales, recuperar zonas forestales con especies endémicas y desarrollar una planta piloto de 200 mil litros para probar un sistema de depuración. Según explicó, la efectividad podría comprobarse en cinco días mediante análisis de laboratorios ambientales certificados.

Aunque reconoce que aprovechar el sargazo como materia prima para biocombustibles o bloques es una alternativa, advierte que los costos de extracción y procesamiento no resuelven el problema de raíz: la reproducción constante de la macroalga. Por ello, insiste en que la solución debe enfocarse en reducir las condiciones ambientales que favorecen su crecimiento.

En síntesis, Alvarado plantea que el reto para el Caribe no consiste solo en retirar toneladas de sargazo cada temporada, sino en atacar las causas estructurales que permiten su proliferación: el manejo de aguas residuales y la pérdida de ecosistemas costeros.

Caso Calica: un laudo que marca precedente

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dio a conocer el laudo definitivo sobre la disputa entre la empresa estadounidense Legacy Vulcan y el Gobierno de México por la clausura de la mina de materiales pétreos Calica, ubicada al sur de Playa del Carmen.

En una resolución de 530 páginas, el tribunal internacional determinó que México deberá pagar a la compañía una reparación de 15 millones 884 mil 117 dólares, más intereses calculados con base en la tasa de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos a seis meses, incrementada en dos puntos porcentuales, desde enero de 2018 hasta el pago total.

El fallo concluyó que México incumplió el artículo 1105 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al no otorgar a las inversiones de Legacy Vulcan un trato justo y equitativo. Este artículo establece el nivel mínimo de trato que los países miembros -México, Estados Unidos y Canadá- debían garantizar a los inversionistas de las otras partes.

El tribunal rechazó además la reconvención presentada por México, al considerarla inadmisible, y resolvió que cada parte asumirá sus propios gastos legales. Los honorarios y costos del procedimiento serán cubiertos en partes iguales.

La disputa se remonta a enero de 2019, cuando la empresa inició el procedimiento arbitral tras las medidas adoptadas contra sus operaciones en Quintana Roo. El conflicto se intensificó en mayo de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando las autoridades clausuraron las instalaciones de CALICA en Solidaridad.

Durante el proceso, el tribunal aceptó la participación de un tercero en representación de comunidades locales, a través del indígena Quetzal Tzab González, lo que añadió un componente social al litigio.

El laudo, emitido el 27 de julio de 2026, incluyó incluso la opinión disidente de uno de los integrantes del tribunal. Su publicación permite conocer los argumentos completos que llevaron a la conclusión de que México violó el TLCAN y debe indemnizar a la empresa.